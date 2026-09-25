Tp.HCM dự kiến huy động hơn 54.000 tỷ đồng, mở rộng hệ thống y tế ra ngoài trung tâm

Không dồn bệnh viện vào khu vực trung tâm

Ngày 25/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC) phối hợp Sở Y tế Tp.HCM tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp - chính quyền chuyên đề lĩnh vực y tế.

Tại hội nghị, ông Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Tp.HCM, cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành y tế thành phố đứng trước yêu cầu tổ chức lại hệ thống trên một không gian rộng hơn, đồng thời vẫn phải bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh ổn định, liên tục và an toàn.

Ông Lương Chấn Lập, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Tp.HCM.

Theo ông Lập, Tp.HCM hiện có 168 bệnh viện, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, 168 trạm y tế xã, phường và 298 điểm trạm y tế. Hệ thống y tế tư nhân cũng có quy mô lớn với 358 phòng khám đa khoa, hơn 11.000 phòng khám chuyên khoa và hơn 18.000 nhà thuốc.

Với quy mô dân số và địa bàn mới, ngành y tế đang chuyển hướng từ cách phát triển tập trung sang mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, nhằm phân bổ lại nguồn lực và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn.

Một trong những hướng được ngành y tế đặt ra là phát triển các cơ sở 2 của bệnh viện tuyến cuối tại những khu vực xa trung tâm.

Theo ông Lập, nhiều bệnh viện chuyên sâu trong khu vực trung tâm thành phố đang chịu áp lực quá tải, trong khi tại một số khu vực khác, nguồn lực về đất đai, hạ tầng và thiết bị y tế chưa được khai thác tương xứng.

Nếu tiếp tục tập trung đầu tư bệnh viện trong khu vực nội đô, thành phố sẽ phải đối mặt với chi phí lớn và thời gian triển khai kéo dài. Trong khi đó, việc hình thành một bệnh viện mới cũng cần thời gian để xây dựng năng lực chuyên môn và tạo niềm tin với người dân.

Vì vậy, ngành y tế tính toán phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối như một “cánh tay nối dài” về chuyên môn.

Các cơ sở này sẽ gắn với hệ thống bệnh viện cửa ngõ, có khả năng tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, hồi sức và xử lý phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa bàn. Những trường hợp cần kỹ thuật chuyên sâu sẽ được kết nối với bệnh viện tuyến cuối.

Toàn cảnh hội nghị.

Cách làm này được kỳ vọng vừa giảm áp lực cho các bệnh viện trung tâm, vừa giúp các cơ sở chuyên sâu tập trung nguồn lực vào kỹ thuật cao, đào tạo nhân lực và chuyển giao chuyên môn cho toàn mạng lưới.

Ngành y tế đang định hướng hình thành các cụm y tế tại Thủ Đức, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, khu vực Bình Dương dự kiến lấy Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường làm một trong những hạt nhân phát triển; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cùng các cơ sở khác.

Mục tiêu là thay đổi cách tổ chức hệ thống, thay vì để nguồn lực y tế tập trung quá lớn tại một số điểm ở khu vực trung tâm.

Hơn 54.000 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội

Cùng với việc tái cấu trúc hệ thống, bài toán nguồn vốn cũng được đặt ra. Theo Sở Y tế, bên cạnh đầu tư công, thành phố đang hướng tới huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng, đầu tư trang thiết bị và mở rộng năng lực khám chữa bệnh.

Đáng chú ý, ngành y tế đã đề xuất 8 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 54.000 tỷ đồng theo hình thức huy động nguồn lực xã hội.

Một động lực mới được Sở Y tế đề cập là các cơ chế, chính sách tại Luật Phát triển đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026.

Theo đó, Tp.HCM định hướng thu hút nhà đầu tư chiến lược vào một số lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, trong đó có y tế. Riêng các dự án cơ sở y tế chuyên sâu có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng trở lên nằm trong nhóm được thành phố định hướng thu hút.

Các nhóm dự án được đề cập gồm cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cao, cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sản phẩm và dịch vụ phục vụ người cao tuổi và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập.

Theo ngành y tế, đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu dịch vụ y tế ngày càng đa dạng.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, cho biết, doanh nghiệp tham gia lĩnh vực y tế trên địa bàn rất đa dạng, từ dược phẩm, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế đến đầu tư xây dựng bệnh viện.

Ông Nam cho rằng việc mở rộng địa giới khiến quy mô thị trường chăm sóc sức khỏe tăng lên đáng kể. Chẳng hạn, số nhà thuốc trên địa bàn hiện khoảng 15.000 cơ sở, so với khoảng 8.000 cơ sở trước khi mở rộng; số đơn vị kinh doanh dược phẩm cũng tăng từ khoảng 1.100 lên gần 1.500.

TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM.

Tuy nhiên, cùng với dư địa phát triển, doanh nghiệp cũng phải cập nhật các quy định mới. Đơn cử, trong lĩnh vực quảng cáo, cơ chế quản lý đang chuyển mạnh sang hậu kiểm. Doanh nghiệp được chủ động hơn nhưng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, bảo đảm phù hợp với hồ sơ và phạm vi được cấp phép.

Theo ông Nam, một số doanh nghiệp vẫn chưa cập nhật đầy đủ quy định mới, dẫn đến nguy cơ sử dụng nội dung vượt quá phạm vi được phép.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai các đề án về y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, hệ thống cấp cứu, chăm sóc người cao tuổi và huy động nguồn lực xã hội.