Video: Giải pháp để chuyển đổi xe xăng sang xe điện (Theo: VTV24)

Đề xuất được xây dựng trong bối cảnh thành phố dự kiến từng bước hạn chế phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải tại khu vực trung tâm từ năm 2028. Thay vì áp dụng một mức hỗ trợ chung, dự thảo chia chính sách theo điều kiện kinh tế của người dân, địa bàn sinh sống và loại phương tiện chuyển đổi.

Việc đề xuất này được đưa vào trong dự thảo cho thấy TP.HCM không chỉ hướng đến việc khuyến khích mua xe điện, mà còn muốn ưu tiên những nhóm có khả năng chịu tác động lớn hơn khi các quy định về phát thải được siết chặt trong những năm tới.

Hộ nghèo đổi xe máy điện có thể được hỗ trợ đến 20 triệu đồng

Theo bản dự thảo cho biết, hiện tại TP.HCM đang muốn ưu tiên các nhóm chịu tác động lớn hơn về chi phí chuyển đổi, thay vì áp dụng một mức chung cho toàn bộ người sử dụng phương tiện giao thông đường bộ.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ tới 20 - 100 triệu cho người đổi xe máy và ôtô điện.

Cụ thể đối với xe máy, mức hỗ trợ trước hết phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình. Hộ nghèo được đề xuất hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi xe chuyển sang xe điện, hộ cận nghèo nhận 14 triệu đồng, còn hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 11 triệu đồng.

Đối với các hộ thông thường, mức hỗ trợ sẽ thay đổi theo khu vực. Tại Côn Đảo, người dân đổi sang xe máy điện trước ngày 1/1/2028 có thể nhận 18,97 triệu đồng mỗi xe. Ở khu vực phát thải thấp, gồm khu vực lõi trung tâm và Thủ Thiêm, mức hỗ trợ được đề xuất là 1,77 triệu đồng, trong khi các khu vực còn lại của thành phố ở mức 885.000 đồng mỗi xe.

Hộ nghèo được đề xuất hỗ trợ 20 triệu đồng cho mỗi xe chuyển sang xe điện, hộ cận nghèo nhận 14 triệu đồng, còn hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ 11 triệu đồng.

Ngoài xe máy cá nhân, một số phương tiện phục vụ sinh kế cũng được đưa vào diện hỗ trợ. Xe công nghệ hai bánh khi chuyển sang chạy điện có thể nhận 5 triệu đồng mỗi xe, còn xe ba bánh thu gom rác được đề xuất hỗ trợ 16,25 triệu đồng.

Ôtô chuyển đổi từ xăng sang điện được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng

Đối với ôtô cá nhân dưới 9 chỗ, người dân tại khu vực phát thải thấp và một số địa bàn ưu tiên khi đổi sang ôtô điện được đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi xe. Một số dòng hybrid sạc ngoài tại khu vực phát thải thấp có thể nhận mức 7 triệu đồng.

Đối với ôtô cá nhân dưới 9 chỗ, người dân tại khu vực phát thải thấp và một số địa bàn ưu tiên khi đổi sang ôtô điện được đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi xe.

Riêng tại đặc khu Côn Đảo, mức hỗ trợ trong khu vực này cao hơn đáng kể so với các khu vực khác. Cụ thế, nếu người dân chuyển đổi sang ôtô điện cá nhân trước năm 2028, chủ xe có thể nhận 105,8 triệu đồng. Khoản này giảm còn 79,35 triệu đồng nếu chuyển đổi trong thời gian từ đầu năm 2028 cho đến 1/7/2028 và còn 52,9 triệu đồng nếu thực hiện từ ngày 1/7/2028 đến trước ngày 1/1/2029.

Ngoài ra, nhóm kinh doanh vận tải cũng nằm trong diện được hỗ trợ. Ngoài Côn Đảo, taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ chuyển từ xe xăng, dầu sang xe điện có thể nhận 14 triệu đồng mỗi xe; xe khách, xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên và xe tải được đề xuất hỗ trợ 10 triệu đồng. Tại Côn Đảo, mức hỗ trợ có thể lên hơn 132 triệu đồng với taxi, hơn 162 triệu đồng với xe tải và tối đa 250 triệu đồng với xe khách hoặc xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên.

Tại Côn Đảo, mức hỗ trợ có thể lên hơn 132 triệu đồng với taxi, hơn 162 triệu đồng với xe tải và tối đa 250 triệu đồng với xe khách hoặc xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên.

Theo dự thảo, mỗi cá nhân hoặc tổ chức chỉ được nhận hỗ trợ một lần cho một phương tiện. Nếu cùng lúc thuộc nhiều nhóm, chủ xe chỉ được hưởng mức cao nhất và không cộng dồn. Người nhận hỗ trợ cũng phải cam kết không chuyển nhượng phương tiện trong 12 tháng đối với cá nhân và 24 tháng đối với tổ chức.

Theo dự thảo, người dân muốn nhận hỗ trợ khi chuyển đổi phương tiện cần chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu, kèm hóa đơn hoặc chứng từ mua xe điện, xe sử dụng năng lượng sạch và giấy tờ chứng minh thuộc nhóm được hưởng chính sách. Với một số đối tượng như tài xế công nghệ, hộ nghèo hoặc cận nghèo, hồ sơ cần bổ sung tài liệu xác nhận tương ứng như tài khoản hoạt động trên nền tảng, dữ liệu an sinh xã hội hoặc xác nhận của UBND cấp xã.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Sau khi được phê duyệt, khoản hỗ trợ dự kiến sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng chính chủ trong vòng 5 ngày. Người nhận hỗ trợ cũng phải cam kết không chuyển nhượng phương tiện trong 12 tháng đối với cá nhân và 24 tháng đối với tổ chức.