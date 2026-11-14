TP.HCM dự kiến hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh

Học sinh trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh, TP.HCM) trong giờ ăn bán trú. Ảnh: Duy Hiệu.

UBND TP.HCM đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục, phát triển giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục công lập. Các chính sách hướng đến trẻ em, học sinh, học viên đang theo học tại những cơ sở này trên địa bàn thành phố.

Theo phương án tính toán, giá suất ăn dự kiến 35.000 đồng/ngày, với 180 ngày ăn trong năm học.

Ở mức cơ bản, chính sách hỗ trợ nhóm ưu tiên gồm người học có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân, người học tại xã Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, ước khoảng 5% số người học ăn bán trú.

Mức nâng cao hỗ trợ 50% giá suất ăn cho toàn bộ người học bán trú; mức đầy đủ hỗ trợ toàn bộ tiền ăn trưa bán trú.

Kinh phí hỗ trợ được xác định bằng số người học ăn bán trú thực tế nhân với định mức hỗ trợ mỗi ngày và số ngày ăn thực tế.

Bên cạnh đó, ngân sách dự kiến chi trả chi phí học tập cho 5 loại hình hoạt động giáo dục ngoài chương trình bắt buộc, cụ thể:

Tiếng Anh: Củng cố, bổ trợ năng lực tiếng Anh thông qua thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong nhà trường;

Tin học, năng lực số, AI: Thực hành tin học; kỹ năng số; sử dụng an toàn, có trách nhiệm công cụ trí tuệ nhân tạo; an toàn trên môi trường mạng;

Giáo dục STEM, STEAM: Thực hành, trải nghiệm khoa học, công nghệ, kỹ thuật; nghiên cứu khoa học; câu lạc bộ học thuật;

Nhóm kỹ năng: Kỹ năng sống, giá trị sống; đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực, xâm hại; giáo dục tài chính cơ bản; tham quan, trải nghiệm; hướng nghiệp phổ cập gắn với doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; tìm hiểu lịch sử, văn hóa, truyền thống thành phố; hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng;

Thể thao, nghệ thuật: Thể dục, thể thao ngoại khóa, câu lạc bộ, thi đấu; bơi an toàn, phòng, chống đuối nước; văn hóa, văn nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, văn hóa đọc; tạo điều kiện để mỗi người học rèn luyện thường xuyên ít nhất 1 môn thể thao, làm quen hoặc học chơi ít nhất 1 loại nhạc cụ phù hợp độ tuổi.

Lưu ý, hoạt động giáo dục toàn diện là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức theo kế hoạch giáo dục của cơ sở, ngoài thời lượng dạy các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành.

Hoạt động giáo dục toàn diện tổ chức trong buổi học thứ hai, ngoài giờ học hoặc ngày nghỉ; theo lớp, nhóm, câu lạc bộ, dự án hoặc liên trường; không thu tiền của người học; phù hợp độ tuổi, khả năng của người học; nhằm phát triển hài hòa đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng.

Các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch hàng năm, bảo đảm người học được tham gia đủ 5 nhóm trong mỗi cấp học, không bắt buộc tổ chức tất cả nội dung trong một năm học.

Dự thảo không hỗ trợ dạy thêm, học thêm; hoạt động giáo dục theo nhu cầu có thu tiền; các nội dung mở rộng, nâng cao, chuyên sâu hoặc theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, ngân sách thành phố cũng dự kiến hỗ trợ kinh phí hàng năm theo định mức cho mỗi cơ sở giáo dục công lập và mỗi điểm trường, phân hiệu phụ về việc bảo đảm an toàn, y tế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội trường học.