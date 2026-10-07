TP.HCM dự kiến hỗ trợ học phí đào tạo người lao động tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp ngành trọng điểm tại TP.HCM có thể được hỗ trợ đào tạo lao động. (Ảnh minh họa)

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố tham gia các hoạt động giáo dục. Trong đó, Thành phố đề xuất sử dụng ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại, đào tạo bổ sung và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc.

Theo UBND TP.HCM, thời gian lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến hết ngày 15/10. Chính sách dự kiến áp dụng với doanh nghiệp có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và có tham gia hoạt động giáo dục.

Các hoạt động này gồm phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức đào tạo tại địa điểm sản xuất, kinh doanh; tiếp nhận, giải quyết việc làm cho người học ngay trong thời gian đào tạo; tài trợ, viện trợ thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục; hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý.

Theo dự thảo, người lao động tham gia đào tạo trình độ sơ cấp tại cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ chi phí theo mức học phí thực tế, nhưng không vượt quá đơn giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Với đào tạo trình độ trung học nghề, trung cấp, ngân sách hỗ trợ 100% học phí, không vượt quá mức học phí tối đa theo quy định của Chính phủ. Mức hỗ trợ đối với đào tạo trình độ cao đẳng là 70% học phí và trình độ đại học là 50% học phí theo quy định.

Người lao động chỉ được hưởng một lần chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo ở một trình độ. Nếu cùng lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cho cùng trình độ, người lao động chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Đáng chú ý, người lao động phải cam kết làm việc gấp 2 lần thời gian đào tạo và bồi thường nếu vi phạm cam kết. Theo UBND TP.HCM, quy định này nhằm bảo vệ nguồn ngân sách và giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực sau đào tạo.

Chính sách được định hướng tập trung vào các ngành trọng điểm như vi mạch, bán dẫn, AI. UBND TP.HCM cho biết, ngoài chính sách tại Nghị định số 308/2026/NĐ-CP về hỗ trợ đào tạo các ngành, nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa, hiện chưa có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại, đào tạo bổ sung, nâng cao kỹ năng nghề ở các ngành nghề đào tạo khác.