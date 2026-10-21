TP.HCM dự kiến hỗ trợ 7.500 vé cho công nhân về quê ăn Tết

Chiều 21/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, với sự tham dự của đại diện các công đoàn khu công nghiệp, tổ nghiệp đoàn, công đoàn ngành y tế, giáo dục và các đơn vị liên quan.

Ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, bảo đảm hoạt động chăm lo thiết thực, đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế, không để người lao động khó khăn thiếu điều kiện đón Tết.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến chăm lo trực tiếp khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên người mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động hoặc gia đình gặp biến cố.

Ông Phùng Thái Quang thông tin tại cuộc họp.

Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người; trường hợp đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện theo quy định, có thể được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến tổ chức từ ngày 22/1 đến 3/2/2027 tại 9 địa điểm, tập trung ở những nơi đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú.

Người lao động được xét hỗ trợ dự kiến nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng, cùng tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu đón Tết.

Trong khi đó, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/1 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, với quy mô khoảng 10.000 người.

Ông Phùng Thái Quang chia sẻ với các cơ quan báo chí về hoạt động chăm lo.

Chương trình đề xuất hỗ trợ 10.000 đoàn viên mua sắm, mỗi người 1 triệu đồng, đồng thời tổ chức các gian hàng thiết yếu giá ưu đãi và gian hàng 0 đồng.

Đối với người lao động xa quê, Công đoàn Thành phố dự kiến hỗ trợ 7.500 vé một chiều, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay; đồng thời xem xét hỗ trợ tiền ăn dọc đường và quà Tết theo phương án được phê duyệt.

Theo chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, TP.HCM còn được phân bổ 1.200 vé tàu khứ hồi, 260 vé máy bay khứ hồi và 1.460 suất quà bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng. Người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sẽ được ưu tiên theo tiêu chí của từng chương trình.

Với công nhân ở lại thành phố, các hoạt động “Tết không xa nhà”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tiếp tục được triển khai nhằm tạo không khí ấm áp, gắn kết trong những ngày Tết.

TP.HCM dự kiến chăm lo trực tiếp khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Song song đó, LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các cấp công đoàn rà soát hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu để phấn đấu 100% đoàn viên khó khăn thuộc diện chăm lo được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ.

Công đoàn cơ sở cần kiến nghị doanh nghiệp sớm thông báo mức thưởng và thời điểm trả thưởng Tết; tăng cường đối thoại, thương lượng để xem xét tạm ứng hoặc chi trả một phần tiền thưởng trong tháng 11 và 12. Hoạt động hỗ trợ tiền mặt của Công đoàn dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11.

Các cấp công đoàn cũng phải theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, kịp thời phát hiện tình trạng nợ lương, chậm thưởng, cắt giảm lao động hoặc nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể.

LĐLĐ TP.HCM đồng thời kêu gọi doanh nghiệp, các tổ chức và cộng đồng chung tay chăm lo Tết, tổ chức bữa cơm tất niên, góp phần bảo vệ quyền lợi và giúp người lao động an tâm làm việc.