TP.HCM xác định mục tiêu từ nay đến năm 2030 hoàn thành 255 km đường sắt đô thị. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 19/11, ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết TP.HCM xác định mục tiêu từ nay đến năm 2030 hoàn thành 255 km đường sắt đô thị.

Trong đó, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vận hành vào cuối năm 2024 đã hoàn thành khoảng 20 km. TP.HCM đang tiếp tục tập trung đầu tư 8 tuyến với tổng chiều dài là 235 km.

Với mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn của các dự án này khoảng 674.000 tỷ đồng được ước tính trên cơ sở quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án này. Trong đó, nhu cầu vốn thành phố và vốn Trung ương đang bố trí đến nay là 263.000 tỷ, sắp tới sẽ bổ sung lên khoảng 408.000 tỷ đồng”, ông Vịnh cho hay.

Ngoài ra, phần vốn còn lại là vốn từ các nhà đầu tư theo hình thức đầu tư tư. Ông dẫn ví dụ tuyến Bến Thành - Cần Giờ hiện nay do Tập đoàn VinSpeed làm nhà đầu tư, thành phố chịu trách nhiệm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay, dự án cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ông Vũ Văn Vịnh, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội chiều ngày 19/11. Ảnh: Thảo Liên.

Đối với tình hình tiến độ triển khai đến nay của các dự án chuẩn bị đầu tư cũng như các dự án đã triển khai, thời gian qua, TP.HCM đã khởi công 3 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 70 km, đó là tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Ông Vịnh cho biết TP.HCM sẽ tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công vào cuối năm nay, đầu năm 2027 cho 5 tuyến còn lại, theo kế hoạch chỉ đạo của UBND TP.HCM cũng như Ban Chỉ đạo phát triển mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM.

Theo đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị, thành phố đã phê duyệt quy hoạch phát triển TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, trong đó xác định hệ thống metro là xương sống để phát triển mạng lưới giao thông công cộng. Mục tiêu đến năm 2030, hệ thống giao thông công cộng có thể đáp ứng nhu cầu 35-50% nhu cầu đi lại của người dân thành phố, và đạt 65% đến năm 2050.

Ông Vịnh cũng nhấn mạnh với quy mô dân số dự kiến đạt 18 triệu người vào năm 2030, việc phát triển hệ thống metro trở thành yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đồng thời, thành phố đặt mục tiêu phát triển đường sắt đô thị gắn với định hướng TOD để tái cấu trúc đô thị, gắn với phương tiện giao thông vận tải văn minh, an toàn, hiệu quả và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đến năm 2030, nếu TP.HCM hoàn thành khoảng 255 km metro thì mỗi ngày hệ thống đường sắt đô thị có thể vận chuyển được khoảng 1,5 triệu hành khách.

“Khi hoàn thành mạng lưới metro trong quy hoạch tổng thể TP.HCM, tổng lượng hành khách các tuyến metro vận chuyển có thể lên tới 7-10 triệu hành khách/ngày”, ông Vịnh cho hay.

Theo quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã được UBND TP.HCM phê duyệt, đến năm 2050, thành phố sẽ hoàn thành 18 tuyến metro (MRT) với tổng chiều dài khoảng 960 km cùng mạng lưới đường sắt nhẹ và tàu điện mặt đất (LRT/Tramway) khoảng 450 km.

Quy hoạch xác định mạng lưới đường sắt đô thị được tổ chức theo cấu trúc đa cấp, kết hợp các tuyến xuyên tâm, vành đai và liên vùng. Hệ thống đường sắt đô thị sẽ kết nối khu vực trung tâm với các cực động lực, trung tâm đô thị, cảng biển, sân bay và các địa phương trong vùng.