Chi tiết 15 điểm nguy cơ ùn tắc

Theo kế hoạch kéo giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030, TP.HCM xác định lộ trình xử lý 15 điểm có nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027, phân bổ tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khu vực trung tâm thành phố có một điểm tại khu vực Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc phường Sài Gòn, dự kiến xử lý trong năm 2027.

Khu vực Đông Bắc có 3 điểm, gồm giao lộ Nguyễn Thái Sơn – Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, và giao lộ Nguyễn Oanh – Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, dự kiến xử lý trong năm 2026. Giao lộ Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, thuộc phường Bình Lợi Trung và phường An Nhơn, dự kiến được xử lý trong năm 2027.

Tại khu vực phía Đông thành phố, hai điểm được đưa vào kế hoạch là nút giao thông An Phú, phường Bình Trưng và ngã tư Tây Hòa, thuộc phường Thủ Đức và phường Phước Long. Cả hai dự kiến được xử lý trong năm 2026.

TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 360.000 tỷ đồng xóa điểm nghẽn giao thông.

Ở khu vực phía Nam, giao lộ Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, dự kiến được xử lý trong năm 2026. Riêng khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố đặt mục tiêu xử lý giao lộ Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám, thuộc phường Tân Bình và phường Bảy Hiền, trong cùng năm.

Đối với khu vực cảng Cát Lái, nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái, được đưa vào lộ trình xử lý trong năm 2027.

Tại khu vực tỉnh Bình Dương trước đây, hai điểm dự kiến được xử lý trong năm 2027 gồm giao lộ Quốc lộ 13 – đường dẫn cầu Phú Long, phường Lái Thiêu và giao lộ đường Phú Lợi với các đường 30/4, Trần Văn Ơn, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây có 4 điểm, đều dự kiến xử lý trong năm 2027.

Cụ thể, gồm giao lộ Quốc lộ 51 – đường Tập đoàn 7 Phước Bình, tại ranh giới TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, thuộc phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 – đường B1, A2 vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ; giao lộ Quốc lộ 51 – đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ; và giao lộ Quốc lộ 51 – đường vào cảng Cái Mép – Thị Vải, phường Tân Phước.

Hơn 360.840 tỷ đồng cho 98 dự án xóa điểm nghẽn

Bên cạnh mục tiêu xử lý 15 điểm nguy cơ ùn tắc trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM dự kiến triển khai danh mục 98 dự án xóa điểm nghẽn hạ tầng giao thông, với tổng mức đầu tư khoảng 360.840,958 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 ước tính 293.494,121 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng chiếm 150.991,259 tỷ đồng.

Theo phương án dự kiến, nguồn vốn có thể cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 192.476,441 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách thành phố dự kiến bố trí 120.870,339 tỷ đồng, còn nguồn vốn huy động khác thông qua các hình thức PPP như BOT, BT... khoảng 71.606,102 tỷ đồng.

Song song với việc cân đối nguồn lực, TP.HCM đang chuẩn bị triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm, cấp bách nhằm tăng cường kết nối và nâng cao năng lực vận tải.

Đường sá TP.HCM đông đúc trong giờ cao điểm.

Các dự án dự kiến chuẩn bị khởi công gồm cầu Thủ Thiêm 4, đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội, dự án cải tạo môi trường rạch Văn Thánh, các tuyến đường sắt đô thị tại Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến đường sắt đô thị số 6 đoạn Tân Sơn Nhất – Phú Hữu, nâng cấp đường trục Bắc – Nam, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Đối với các dự án đang thi công, thành phố tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác.

Trong đó có các dự án nút giao thông An Phú, nút giao thông Mỹ Thủy, mở rộng Quốc lộ 50, cầu đường Nguyễn Khoái, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và đường Vành đai 2, đoạn 3 từ Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1.

Trong giai đoạn 2026-2027, TP.HCM đặt mục tiêu xử lý 15 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn. Công tác điều hành, quản lý dự án tại một số chủ đầu tư còn hạn chế; việc nhận diện, xử lý vướng mắc chưa kịp thời, kế hoạch và giải pháp đẩy nhanh tiến độ chưa cụ thể.

Nguồn cung cát, đá có thời điểm thiếu hụt do nhiều dự án trọng điểm triển khai đồng loạt. Một số công trình chậm di dời hạ tầng kỹ thuật hoặc phải chờ điều chỉnh quy hoạch phân khu để hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt.

Ngoài ra, hồ sơ tư vấn của một số dự án chưa đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thành phố cần tập trung tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và năng lực quản lý dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, từng bước xử lý điểm nghẽn hạ tầng và kéo giảm ùn tắc giao thông trong giai đoạn 2026-2030.