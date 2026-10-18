TP.HCM dự kiến đầu tư gần 11.200 tỷ đồng phát triển khu công nghệ số

TP.HCM định hình 11 khu công nghệ số, ưu tiên AI và bán dẫn. (Ảnh minh họa)

Theo đề án, các khu công nghệ số tập trung có quy mô lao động tối thiểu gần 73.900 người. Tổng chi phí đầu tư dự kiến gần 11.200 tỷ đồng, trong đó vốn doanh nghiệp khoảng 10.000 tỷ đồng, vốn nhà nước khoảng 1.114 tỷ đồng, theo nguyên tắc 1 đồng vốn nhà nước huy động 9 đồng vốn doanh nghiệp.

Mạng lưới được định hướng lấy nghiên cứu, làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và nhà đầu tư. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm sẽ được kết nối trong cùng hệ sinh thái.

Trong 11 vị trí, khu vực Bình Dương cũ có 6 vị trí. Đáng chú ý, Khu công nghệ số tập trung TP.HCM tại phường Bình Dương rộng 100 ha, hướng đến phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo. Các khu Riverside và Cây Trường, mỗi khu rộng 200 ha, được định hướng thu hút lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp xanh. Khu VSIP 3 rộng 200 ha hướng đến công nghiệp công nghệ cao; Tân Định rộng 75 ha ưu tiên bán dẫn, thiết bị bay không người lái, xe điện, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Tại khu vực TP.HCM cũ, các vị trí gồm Củ Chi, Nhà Bè, Tân Thuận và Bình Chánh được định hướng phát triển các lĩnh vực từ công nghệ sinh học, vật liệu mới đến khởi nghiệp, dịch vụ số, công nghệ tài chính và bán dẫn. Trong khi đó, Long Sơn tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có diện tích 300 ha, được định hướng phát triển khu công nghệ số cấp thành phố, gắn với việc hình thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 3.

Giai đoạn đầu, thành phố dự kiến ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung tại Khu công nghệ số tập trung TP.HCM và Tân Định, gồm giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông và hạ tầng số nền tảng. Riverside, Cây Trường, VSIP 3 và Long Sơn cũng nằm trong nhóm ưu tiên triển khai khi đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Tại buổi làm việc với Công viên phần mềm Quang Trung tuần này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ yêu cầu các khu công nghệ số tập trung xác định rõ lĩnh vực trọng tâm, lợi thế cạnh tranh và đối tượng thu hút đầu tư, thay vì chỉ đặt mục tiêu chung là thu hút doanh nghiệp công nghệ.