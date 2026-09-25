TP.HCM dự kiến cuối năm khởi công đoạn metro số 2 kéo tới Tây Ninh

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Tham Lương - An Hạ) và tuyến 2S (đoạn An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc).

Kéo dài tuyến metro số 2 TP.HCM đến ranh tỉnh Tây Ninh

Tại cuộc họp, sau khi nghe Công ty TNHH Viet Him Lam báo cáo tình hình nghiên cứu, triển khai dự án; ý kiến của các sở, ngành, đơn vị và các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND TP.HCM đã thống nhất chủ trương phương án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2 dọc theo Quốc lộ 22 đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Phương án này nhằm tăng cường kết nối liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải và định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong tương lai.

Qua đó, lãnh đạo TP.HCM giao Công ty TNHH Viet Him Lam tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga, depot và các công trình liên quan; đánh giá đầy đủ các yếu tố về quy hoạch, kỹ thuật, tổng mức đầu tư, giải phóng mặt bằng, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng kết nối với hệ thống giao thông khu vực, làm cơ sở hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định.

Đối với việc tổ chức không gian giao thông trên Quốc lộ 22, tuyến metro sẽ đi ở giữa, các tuyến đường bộ được bố trí hai bên và chạy song song với tuyến đường sắt.

Theo đó, người đứng đầu TP.HCM giao các nhà đầu tư dự án đường sắt, dự án đường bộ và các dự án hạ tầng có liên quan phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn nghiên cứu, thiết kế và trong quá trình tổ chức thi công; thống nhất các thông số, giải pháp kỹ thuật, phạm vi công trình, cao độ, vị trí trụ, nhà ga, nút giao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiến độ và phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm các dự án được triển khai đồng bộ, tránh xung đột kỹ thuật, chồng lấn phạm vi đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh thiết kế, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Về nội dung khai thác TOD, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương đối với các vị trí dự kiến khai thác TOD do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất tại cuộc họp.

Nhà đầu tư phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát cụ thể về vị trí, ranh giới, quy mô, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, khả năng khai thác và hiệu quả đầu tư của từng khu vực; hoàn thiện phương án đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các địa phương và đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật các khu vực có tiềm năng phát triển TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị thành phố nói chung và các tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 nói riêng; báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM trong tháng 9.

Trong khi đó, Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các địa phương có tuyến đi qua và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu UBND TP phương án bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; bảo đảm phù hợp với phạm vi, tiến độ đầu tư dự án và khả năng cân đối nguồn lực của thành phố.

Về nội dung quỹ đất dự kiến thanh toán dự án theo hợp đồng BT, lãnh đạo TP giao Công ty TNHH Viet Him Lam khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và phương án đối với các quỹ đất dự kiến đề xuất thanh toán dự án theo hợp đồng BT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất, tham mưu UBND TP xem xét theo quy định.

Tòa nhà depot Tham Lương của metro số 2 (phường Đông Hưng Thuận) là trung tâm vận hành của toàn tuyến, ứng dụng công nghệ điều khiển GoA4, cho phép tàu chạy hoàn toàn không người lái. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phấn đấu khởi công cuối năm, hoàn thành trước năm 2030

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao thời hạn cụ thể nhằm hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao Công ty TNHH Viet Him Lam hoàn thiện hồ sơ trong tháng 10, gửi các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định theo quy định.

Các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn Công ty TNHH Viet Him Lam ngay trong quá trình lập, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau khi nhận đủ hồ sơ, các đơn vị khẩn trương tổ chức thẩm định, hoàn thiện các thủ tục có liên quan, trình UBND TP trong tháng 11 để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Lãnh đạo TP đề nghị Công ty TNHH Viet Him Lam cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện song song, đồng bộ các công việc theo quy định, bảo đảm khởi công dự án trong quý IV/2026; phấn đấu hoàn thành dự án trước năm 2030 theo yêu cầu tại Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 3/8 của Ban Chỉ đạo Phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TP.HCM.

Tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến số 2S do Công ty TNHH Viet Him Lam đề xuất đầu tư, theo phương án ban đầu, có quy mô chiều dài toàn tuyến khoảng 100 km. Trong đó, tuyến số 2 kết nối từ Long Trường đến Bình Mỹ, tổng chiều dài khoảng 51,5 km, (13,1 km đi ngầm và 38,4 km đi trên cao).

Nhánh 2S kết nối từ Thủ Thiêm đến Khu đô thị Tây Bắc, chiều dài tuyến khoảng 48 km (19,2 km đi ngầm và 28,8 km đi trên cao), trong đó sử dụng chung ray với tuyến đường sắt đô thị số 2 khoảng 28,2 km và 16,9 km đi riêng.