TP.HCM dự kiến công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm vào ngày 16/11

Theo Kế hoạch số 622/KH-UBND của UBND TP.HCM, hội nghị công bố quy hoạch dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo thành phố, đại diện 5 bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an, Quốc phòng; lãnh đạo các sở, ngành, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện 168 xã, phường, đặc khu.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050 xác định 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Tại hội nghị, thành phố sẽ công bố Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm; giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, những đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Cùng với hội nghị, UBND TP.HCM yêu cầu công khai hồ sơ quy hoạch theo quy định, gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ, tài liệu và dữ liệu điện tử liên quan; đồng thời công khai nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến. Các tài liệu phải thống nhất với quyết định phê duyệt và hồ sơ được đóng dấu xác nhận.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao chủ trì xây dựng, cung cấp và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đối với bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Đường dẫn và mã QR công bố phải bảo đảm ổn định, dễ truy cập, có thông tin về nguồn, phiên bản và thời điểm cập nhật.

Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Tài chính, UBND các xã, phường, đặc khu và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm đăng tải, phổ biến thông tin quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, đồng thời dẫn liên kết đến nguồn dữ liệu chính thức để người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư thuận tiện tra cứu.

Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM ngày càng được hiện đại hóa với nhiều nút giao thông khác mức.

Theo kế hoạch, việc công bố công khai nội dung quy hoạch trên các kênh thông tin theo quy định phải hoàn thành trong thời hạn 15 ngày. Riêng việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng phải hoàn thành chậm nhất 30 ngày sau khi hồ sơ quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Trước đó, ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM đã thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm. Ngày 31/10, UBND thành phố ban hành Quyết định số 7308/QĐ-UBND phê duyệt đồ án.

Sau khi công bố, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ và triển khai các quy hoạch cụ thể. Tại cuộc họp về kế hoạch triển khai quy hoạch ngày 5/11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất dự kiến có 33 khu vực đô thị, tổng diện tích khoảng 341.737ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên, thực hiện lập quy hoạch phân khu. Khu vực nông thôn có diện tích khoảng 335.522ha, chiếm 49,54% diện tích tự nhiên, sẽ lập quy hoạch chung xã hoặc liên xã.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành sau khi công bố quy hoạch phải khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về quy hoạch, hướng tuyến, quy mô và vị trí các công trình, dự án thuộc từng lĩnh vực. Thành phố cần sớm xác định danh mục quy hoạch phải triển khai, gồm quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung khu vực nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang và năng lượng cần được cụ thể hóa bằng các quy hoạch chuyên ngành. Thành phố phấn đấu hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027. Riêng quy hoạch phân khu sẽ được tổ chức lập ở cấp thành phố nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.

Về nguồn lực thực hiện, TP.HCM định hướng ưu tiên huy động nguồn vốn xã hội hóa, kết hợp ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch và dự án ưu tiên.

Quy hoạch TP.HCM 100 năm xác định 5 trung tâm vệ tinh, gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được lập trên toàn bộ địa giới hành chính thành phố, diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 xã, phường, đặc khu. Phạm vi nghiên cứu đồng thời xem xét mối liên kết với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Theo dự báo, dân số TP.HCM đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, tăng lên 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người năm 2050. Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới; là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế.

Về cấu trúc không gian, quy hoạch xác định 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển. Năm cực động lực gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Năm trung tâm vệ tinh được xác định gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Đây là những khu vực được định hướng phát huy lợi thế riêng, tăng cường liên kết và mở rộng không gian phát triển của thành phố trong tương lai.