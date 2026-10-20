TP.HCM dự kiến công bố loạt dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Hàng loạt dự án lớn dự kiến được công bố

Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026), ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) cho biết, 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD dự kiến được công bố trong khuôn khổ sự kiện.

Các dự án tập trung vào những lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng và giáo dục. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực kết nối và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế.

Thông qua việc giới thiệu các dự án, TP.HCM kỳ vọng tăng cường khả năng thu hút nguồn vốn quốc tế, mở rộng hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngoài, đồng thời tạo thêm động lực phát triển những ngành có tiềm năng.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thông tin tại buổi họp báo.

Một nội dung đáng chú ý khác tại diễn đàn là việc dự kiến trao quyết định cho 10 thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), ngay sau phiên đối thoại của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Hoạt động này hướng đến mở rộng hệ sinh thái tài chính, tăng cường kết nối với các định chế và thị trường quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29/10 tại TP.HCM, do UBND Thành phố chủ trì, HCMC C4IR tổ chức. Sự kiện mang chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, với định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Các hoạt động chính trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Toàn cảnh buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM.

Đối thoại chính sách, tìm kiếm động lực tăng trưởng mới

Theo kế hoạch, ngày 27/10 sẽ diễn ra 16 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, phát triển tài chính, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo.

Nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị đô thị và công nghiệp, chủ quyền AI, ngoại giao công nghệ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia và doanh nghiệp dự kiến trao đổi về logistics xanh, công nghệ nông nghiệp, chuỗi giá trị minh bạch, công nghiệp lưỡng dụng và vai trò của doanh nghiệp trẻ trong thúc đẩy tăng trưởng.

Qua đó, diễn đàn hướng đến tìm kiếm các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế, gắn đổi mới công nghệ với nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Điểm nhấn của chương trình là phiên toàn thể cấp cao sáng 28/10, dự kiến diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Phiên họp tập trung phân tích những chuyển dịch của kinh tế thế giới, sự hình thành các trung tâm tăng trưởng mới và yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế.

Tiếp đó, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu”, dự kiến được tổ chức và truyền hình trực tiếp.

Nội dung tập trung vào tầm nhìn phát triển, các lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ, dòng vốn và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Thông qua chuỗi hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế, TP.HCM kỳ vọng tăng cường khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, công nghệ và thị trường, đồng thời thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vai trò của Thành phố trong mạng lưới kinh tế khu vực và toàn cầu.