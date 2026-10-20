TP.HCM dự kiến công bố 12 dự án đầu tư hơn 13 tỷ USD

Công bố loạt dự án lớn, thúc đẩy kết nối đầu tư

Chiều 20/10, tại buổi họp báo thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 (AEF 2026) ở Trung tâm Báo chí TP.HCM, ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) cho biết, ban tổ chức dự kiến công bố 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 13 tỷ USD ở diễn đàn năm nay.

Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực cảng biển, logistics, năng lượng và giáo dục. Việc công bố các dự án được kỳ vọng góp phần thu hút nguồn lực quốc tế, tăng cường năng lực hạ tầng và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, ngay sau phiên đối thoại của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, ban tổ chức dự kiến trao quyết định cho 10 thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC).

Hoạt động này được kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái tài chính, tăng cường khả năng kết nối với các định chế và thị trường quốc tế.

Ông Lê Trường Duy - Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư TP.HCM (HCMC C4IR) thông tin tại buổi họp báo.

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/10 tại TP.HCM, do UBND Thành phố chủ trì, HCMC C4IR tổ chức, với chủ đề “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới” và định vị “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Các hoạt động chính trong hai ngày 27 và 28/10 được tổ chức theo hình thức hợp tác, đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Theo ban tổ chức, nhiều đoàn khách quốc tế, tổ chức đa phương, định chế tài chính và đại diện các trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư trên thế giới đã xác nhận hoặc phản hồi tích cực về việc tham dự.

Bên cạnh đó, hàng trăm doanh nghiệp quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đại diện cơ quan ngoại giao cũng dự kiến góp mặt, tạo điều kiện tăng cường đối thoại và kết nối hợp tác.

Thảo luận các động lực tăng trưởng mới

Theo kế hoạch, ngày 27/10 sẽ diễn ra 16 phiên thảo luận chuyên đề, tập trung vào chuyển dịch mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tài chính, công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ.

Các nội dung thảo luận dự kiến bao gồm kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị đô thị và công nghiệp, chủ quyền AI, ngoại giao công nghệ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế số, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.

Ngoài ra, các phiên chuyên đề sẽ đề cập đến logistics xanh, công nghệ nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị minh bạch, công nghiệp lưỡng dụng và vai trò của doanh nghiệp trẻ trong thúc đẩy tăng trưởng.

Những chủ đề này hướng đến việc tìm kiếm giải pháp ứng dụng công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Điểm nhấn của diễn đàn là phiên toàn thể cấp cao sáng 28/10, dự kiến diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, với chủ đề “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”.

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Phiên họp tập trung trao đổi về những xu hướng đang định hình kinh tế thế giới, sự hình thành các trung tâm tăng trưởng mới và yêu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiếp đó, từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng với chủ đề “Định vị Việt Nam trong tương lai toàn cầu” dự kiến được tổ chức và truyền hình trực tiếp.

Nội dung hướng đến tầm nhìn phát triển, các lựa chọn chiến lược và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới chuyển dịch dưới tác động của công nghệ, dòng vốn và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Thông qua các hoạt động đối thoại chính sách, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận đối tác, công nghệ và thị trường mới; đồng thời giúp nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu tiềm năng, môi trường kinh doanh tại TP.HCM.