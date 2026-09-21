TP.HCM dự kiến chi hơn 10,5 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ trẻ em, người nghèo chạy thận

Theo tờ trình UBND TP.HCM trình HĐND TP khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp lần thứ 5 - kỳ họp chuyên đề ngày 21/9, Thành phố đề xuất hỗ trợ toàn bộ chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế với người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 cư trú trên địa bàn.

Đề xuất hỗ trợ này dành cho trẻ em dưới 16 tuổi, hộ mới thoát nghèo, người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn. Các bệnh nhân này sẽ được chi trả 100% chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế đối điều trị bằng dịch vụ kỹ thuật Thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) và lọc màng bụng chu kỳ (CAPD).

Theo tờ trình, chính sách áp dụng cho công dân thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng trở lên tại TP.HCM, có tham gia BHYT và đang điều trị.

Bệnh nhân bệnh thận giai đoạn 5 là người nghèo, người cao tuổi, trẻ dưới 16 tuổi sẽ được TP.HCM hỗ trợ 100% chi phí điều trị. (Ảnh: Cổng thông tin HĐND TP.HCM)

Theo UBND TP.HCM, bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 là bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi điều trị thay thế thận lặp lại thường xuyên khoảng 3 lần/tuần đối với chạy thận nhân tạo hoặc hàng ngày đối với lọc màng bụng chu kỳ) và kéo dài suốt đời. Chi phí điều trị tích lũy rất lớn, tạo áp lực kinh tế đè nặng lên người bệnh và gia đình.

Theo số liệu của ngành y tế, TP.HCM hiện có 63 cơ sở điều trị với 9.882 bệnh nhân đang quản lý. Trong đó, dự kiến khoảng 692 người trong diện hỗ trợ gồm trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi; hộ mới thoát nghèo; người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn.

Theo UBND TP.HCM, dự kiến số bệnh nhân này cần tổng kinh phí điều trị mỗi năm khoảng 10,5 tỷ đồng/năm. Quy mô này bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là nhóm bệnh nhân yếu thế, việc hỗ trợ để mở ra điểm tựa duy trì sự sống và ngăn ngừa nguy cơ tái nghèo cho hàng trăm gia đình.

Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM chủ trương dùng ngân sách thành phố hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả BHYT được xem là điểm tựa an sinh thiết thực, tạo dựng lá chắn bảo vệ vững chắc cho những mảnh đời khó khăn.

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM sẽ thông qua nhiều Nghị quyết liên quan đến an sinh xã hội.

Tại kỳ họp này, UBND TP.HCM cũng trình HĐND TP xem xét, thông qua mức quy định chính sách hỗ trợ đối với y bác sĩ thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập cấp trên địa bàn.

Kết quả rà soát của Sở Y tế năm 2026 cho thấy, 168 Trạm Y tế đang quản lý khoảng 14,5 triệu dân, với 1.415 bác sĩ đang công tác, trong đó 1.073 bác sĩ đã được cấp giấy phép hành nghề. Thành phố vẫn cần 1.046 lượt bác sĩ luân phiên để đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn.

Chính sách sẽ áp dụng đối với bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ. Đây là các nhóm trực tiếp thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh, sử dụng thuốc, thực hiện kỹ thuật y tế, đào tạo tại chỗ và chuyển giao chuyên môn tại cơ sở tiếp nhận.

Đề xuất quy định mức hỗ trợ thêm hàng tháng. Trong đó, với bác sĩ có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; học vị Tiến sĩ hoặc văn bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II là 20 triệu đồng/người/tháng.

Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bác sĩ chuyên khoa mức hỗ trợ 17 triệu đồng/người/tháng.

Bác sĩ không thuộc các trường hợp nêu trên mức hỗ trợ là 12 triệu đồng người/tháng.

Mức hỗ trợ người làm y tế về công tác tại Côn Đảo, Cần Giờ áp dụng cao hơn so với các địa phương khác.

Với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ đại học trở lên mức hỗ trợ mỗi tháng 10 triệu đồng/người.

Với điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược sĩ có trình độ cao đẳng, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng/tháng.

Riêng Thạnh An và Côn Đảo, Thành phố quy định mức hỗ trợ cao hơn đối với nhân viên y tế được cử thực hiện chế độ luân phiên, nhằm bù đắp những khó khăn về khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, công tác và sinh hoạt.

Theo UBND TP.HCM, việc hỗ trợ sẽ tạo cơ sở pháp lý để huy động hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản tham gia hỗ trợ tuyến dưới; góp phần thực hiện mục tiêu, chương trình hành động về phát triển y tế cơ sở trong giai đoạn 2026 - 2030 đưa 1.000 bác sĩ về cơ sở.

Cùng với đó, TP.HCM cũng dự kiến hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn Thành phố.

Người được hỗ trợ bảo hiểm y tế là người hiến máu tình nguyện đã hiến máu từ 20 lần trở lên, có tham gia hiến máu từ 2 lần/năm tại thời điểm xét hỗ trợ, chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cư trú trên địa bàn.

Qua thống kê bước đầu, số người đã tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên tại TP.HCM hiện có gần 40.000 người. Trong đó, nhóm người duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm có khoảng 7.552 người. Cá biệt có những người tham gia 50, 70, 100 lần và trên 100 lần.

Theo đề xuất, TP.HCM sẽ hỗ trợ bảo hiểm y tế với người hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên và duy trì hiến máu từ 2 lần trở lên trong năm; mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là 1.366.200 đồng/người/năm, với khoảng 7.552 người; kinh phí hỗ trợ khoảng 10,32 tỷ đồng/năm.