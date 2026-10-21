TP.HCM dự kiến chăm lo Tết cho 370.000 người lao động khó khăn

Chiều 21/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức cuộc họp triển khai công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, với sự tham dự của đại diện các công đoàn khu công nghiệp, tổ nghiệp đoàn, công đoàn khối y tế, giáo dục và các đơn vị liên quan.

Tại buổi họp, ông Phùng Thái Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM nhấn mạnh công tác chăm lo Tết phải thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu thực tế. Các cấp công đoàn cần chủ động triển khai từ sớm, quyết tâm không để đoàn viên, người lao động khó khăn không có Tết.

Theo kế hoạch, thành phố dự kiến chăm lo trực tiếp khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đối tượng ưu tiên gồm người mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động hoặc gia đình gặp biến cố.

Mức hỗ trợ thông thường tối đa 1 triệu đồng/người; những trường hợp đặc biệt khó khăn, đáp ứng điều kiện theo chế độ riêng, có thể được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

LĐLĐ TP.HCM tổ chức cuộc họp triển khai công tác chăm lo Tết Đinh Mùi 2027.

Trong đó, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” dự kiến diễn ra từ ngày 22/1 - 3/2/2027 tại 9 địa điểm, ưu tiên khu vực tập trung đông công nhân, khu nhà trọ và khu lưu trú. Người lao động thuộc diện được duyệt dự kiến nhận quà trị giá 1 triệu đồng, cùng tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu, đón Tết.

Trong khi đó, “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” dự kiến tổ chức từ ngày 23 đến 25/1 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, quy mô khoảng 10.000 người. Chương trình đề xuất hỗ trợ mua sắm cho 10.000 đoàn viên, mức 1 triệu đồng/người, kết hợp bán hàng thiết yếu giá ưu đãi và tổ chức gian hàng 0 đồng.

Ông Phùng Thái Quang chia sẻ với các cơ quan báo chí về hoạt động chăm lo.

Đối với công nhân xa quê, Công đoàn Thành phố dự kiến bố trí 7.500 vé một chiều, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay, kèm hỗ trợ tiền ăn dọc đường và quà Tết theo phương án được phê duyệt.

Ngoài ra, theo chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam, TP.HCM được phân bổ 1.200 vé tàu hai chiều, 260 vé máy bay hai chiều và 1.460 suất quà bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng. Người lao động nhiều năm chưa có điều kiện về quê sẽ được ưu tiên xét chọn theo tiêu chí của từng chương trình.

Với công nhân ở lại thành phố, các hoạt động “Tết không xa nhà”, “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tiếp tục được chú trọng, góp phần tạo không khí sum vầy trong dịp Tết.

TP.HCM dự kiến chăm lo trực tiếp khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh công tác chăm lo, LĐLĐ TP.HCM yêu cầu các cấp công đoàn rà soát hoàn cảnh, nhu cầu của người lao động, phấn đấu 100% đoàn viên khó khăn thuộc diện chăm lo được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ.

Các công đoàn cơ sở được yêu cầu kiến nghị doanh nghiệp sớm công bố mức thưởng, thời điểm chi trả Tết; tăng cường đối thoại, thương lượng để xem xét tạm ứng hoặc chi trả một phần tiền thưởng trong tháng 11, 12. Hoạt động hỗ trợ tiền mặt của Công đoàn dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11.

Đồng thời, công đoàn cần theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, kịp thời phát hiện tình trạng nợ lương, chậm thưởng, cắt giảm lao động và nguy cơ tranh chấp, ngừng việc tập thể.

LĐLĐ TP.HCM cũng kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng chung tay chăm lo Tết, tổ chức bữa cơm tất niên, góp phần bảo đảm quyền lợi và giúp người lao động yên tâm làm việc.