TP.HCM dự chi hơn 16 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài

Ngày 30/10, tại ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI đã thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa XI.

Chính sách này nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng nghề trước khi ra nước ngoài làm việc, đồng thời tạo điều kiện bổ sung kỹ năng, tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành hợp đồng trở về địa phương.

Theo nghị quyết, người lao động thường trú tại TP.HCM thuộc 7 nhóm đối tượng được hưởng chính sách gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có đất thu hồi thuộc diện được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định pháp luật về đất đai; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Mức hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tính theo học phí thực tế tại cơ sở đào tạo nghề nghiệp, có chứng từ hợp pháp, tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa học.

HĐND TP.HCM thông qua chính sách hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người học nghề trước và sau khi đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với người tham gia chương trình đào tạo, nâng cao tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài, mức hỗ trợ là 70% chi phí khóa học, không vượt quá 4,5 triệu đồng/người.

Sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài và trở về nước, người lao động thuộc các nhóm đối tượng trên tiếp tục được hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề với mức tối đa 4,5 triệu đồng/người/khóa học.

Theo UBND TP.HCM, chính sách được xây dựng từ thực tế chi phí đào tạo nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài còn khá cao. Qua khảo sát 20 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chi phí đào tạo nghề dao động 2-10 triệu đồng/khóa, trung bình khoảng 6 triệu đồng/người/khóa.

Bên cạnh đó, người lao động còn phải chi trả nhiều khoản khác như học ngoại ngữ, khám sức khỏe, phí dịch vụ và sinh hoạt. Những chi phí này tạo áp lực đối với một bộ phận lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài.

Sau khi trở về nước, một bộ phận lao động chưa có định hướng tìm việc hoặc kỹ năng nghề chưa phù hợp với nhu cầu tuyển dụng trong nước. Việc tiếp tục hỗ trợ đào tạo được kỳ vọng giúp người lao động bổ sung kỹ năng, tăng cơ hội tìm việc làm và ổn định cuộc sống.

Theo số liệu rà soát, giai đoạn 2023-2025, TP.HCM có 5.786 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, năm 2023 có 2.514 người, năm 2024 có 1.455 người và năm 2025 có 1.817 người.

Kinh phí dự kiến thực hiện chính sách khoảng 16,353 tỷ đồng/năm. Trong đó, kinh phí hỗ trợ đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước đều dự kiến ở mức 8,1765 tỷ đồng/năm.

Dự toán được xây dựng trên cơ sở số lượng 1.817 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2025 và mức hỗ trợ tối đa 4,5 triệu đồng/người. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp.