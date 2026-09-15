TP.HCM dự chi 26.000 tỷ bồi thường, tái định cư làm tuyến metro số 6

Dự án bồi thường, tái định cư ảnh hưởng khoảng 2.501 trường hợp, trong đó 2.256 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn bộ, nhu cầu tái định cư dự kiến 2.256 suất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NN&MT) TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt đô thị tuyến 6 Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Theo hồ sơ trình thẩm định của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR), dự án thuộc nhóm A, do Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định đầu tư và MAUR làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện đến năm 2027.

Phạm vi nghiên cứu dài khoảng 23 km, đi qua 15 phường. Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 953.105 m2, khoảng 2.501 trường hợp, trong đó 2.256 trường hợp dự kiến giải tỏa toàn bộ, nhu cầu tái định cư dự kiến 2.256 suất. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 26.337 tỷ đồng.

Nhằm hoàn thiện pháp lý trình cấp có thẩm quyền, Sở NN&MT đề nghị các cơ quan như Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 15 phường cùng các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật, nghiên cứu hồ sơ, có ý kiến thuộc phạm vi quản lý và gửi văn bản góp ý về Sở trước ngày 18/9.

Trong đó, Sở NN&MT đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, có ý kiến về sự phù hợp của hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến với quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060...

Bên cạnh đó, Sở này cũng được yêu cầu xác định các nội dung chưa phù hợp, thẩm quyền và tiến độ điều chỉnh quy hoạch (nếu có), ảnh hưởng đến ranh và khối lượng giải phóng mặt bằng.

Sở Tài chính được đề nghị có ý kiến về sự phù hợp về hồ sơ trình tự thủ tục về trình dự án đầu tư công nhóm A, thẩm quyền quyết định dự án, cơ chế đặc thù phát triển đường sắt đô thị; nguồn vốn ngân sách thành phố, khả năng cân đối, kế hoạch bố trí vốn năm 2026-2027 và tiến độ giải ngân để đảm bảo thời gian thực hiện dự án...

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở NN&MT đề nghị Sở này rà soát, có ý kiến đối với phương án hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đề nghị có ý kiến về phạm vi kết nối, ranh giới và các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh, khai thác hàng không; khả năng phối hợp tổ chức thực hiện tại khu vực và các nội dung có liên quan đến đất, tài sản, hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Tuyến metro số 6 có điểm đầu tại ga Bà Quẹo (ST01), gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh. Tuyến sẽ kết nối với tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương tại ga này. Điểm cuối tại khu vực Phú Hữu, kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tạo thành hành lang vận tải liên kết hai sân bay lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đoạn tuyến có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 86.000 tỷ đồng, gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và thiết bị.

Trước đó, tại buổi họp về tiến độ 3 dự án metro chuẩn bị đầu tư, trong đó có tuyến metro số 6 Vành đai trong giai đoạn 1, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban MAUR, yêu cầu các ban quản lý dự án thành phần và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) của 3 tuyến chuẩn bị đầu tư trong tháng 10, làm cơ sở để trình phê duyệt các dự án đầu tư trong tháng 11.

Theo kết luận của lãnh đạo MAUR, cơ bản thống nhất tổ chức lễ khởi công các hạng mục ưu tiên (tập trung khởi công các hạng mục thành phần tại các depot như Bình Triệu, Hiệp Bình Phước, Phú Chánh) vào cuối năm nay; đồng thời phấn đấu khởi công chính thức các hạng mục công trình chính nhân dịp 30/4/2027.