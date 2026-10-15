TP.HCM: Dự án đường 991 hơn 8.330 tỷ đồng chuẩn bị giải phóng mặt bằng

Ngày 15/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP.HCM.

Theo đó, gói thầu cắm mốc ranh giới giải phóng mặt bằng có giá hơn 1,79 tỷ đồng, sử dụng ngân sách địa phương. Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026, thời gian thực hiện 30 ngày.

Đoàn khảo sát dự án nâng cấp đường 991, đoạn từ quốc lộ 51 đến Vành đai 4 TP.HCM.

Trong khi đó, tại phường Phú Mỹ, công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án nâng cấp đường 991 nối dài, đoạn từ quốc lộ 51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải đã được triển khai.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Phú Mỹ, dự án đi qua địa bàn phường dài khoảng 3,72km, là trục giao thông kết nối quốc lộ 51 với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Tổng kinh phí bồi thường dự kiến khoảng 450 tỷ đồng cho 126 hộ dân, với diện tích đất thu hồi hơn 308.000m2. Trong đợt chi trả đầu tiên ngày 7/10, địa phương đã chi trực tiếp 149 tỷ đồng cho 55 hộ dân.

Dự án nâng cấp đường 991 có tổng chiều dài khoảng 10,09km, điểm đầu tại phường Phú Mỹ và điểm cuối tại phường Tân Thành. Tuyến được chia thành hai đoạn: đoạn đầu dài 3,13km, từ quốc lộ 51 đến gần nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đoạn còn lại dài 6,96km, từ nút giao cao tốc đến nút giao Vành đai 4.

Đường 991 với 991B sẽ cùng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP.HCM góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo quy hoạch, đường có tốc độ thiết kế 80km/h, mặt cắt ngang rộng 57m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn song hành cùng lề đường và dải phân cách. Nút giao đường 991 - quốc lộ 51 được đầu tư cầu vượt, hầm chui, tổ chức giao thông ba tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.330 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.929 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng tuyến đường khoảng 3.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch trước đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện từ quý I/2026 đến quý IV/2027. Dự án dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành vào quý I/2030.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 4 TP.HCM, tuyến 99B và tuyến nối Hồ Tràm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.