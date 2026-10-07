TP.HCM: Dòng nhân lực quốc tế mở ra nhu cầu mới cho bất động sản

Hệ sinh thái sống tiêu chuẩn quốc tế góp phần giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh minh hoạ

Tại tọa đàm “TP.HCM: Thu hút tinh hoa nhân lực toàn cầu cho kỷ nguyên tăng trưởng mới”, câu chuyện về nhà ở, giao thông và chất lượng môi trường sống được nhiều diễn giả nhìn nhận như một phần của năng lực cạnh tranh đô thị.

Các cực tăng trưởng mới kéo theo nhu cầu nhà ở mới

Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM phát biểu tại toạ đàm

Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, không gian phát triển mới của Thành phố đang được định hình theo các cực tăng trưởng với chức năng ngày càng rõ nét.

Khu vực trung tâm tiếp tục đóng vai trò "bộ não", hướng đến trung tâm tài chính quốc tế, thương mại, dịch vụ chuyên môn, giáo dục, nghiên cứu. Khu vực Đông Nam phát huy lợi thế về kinh tế biển, logistics và năng lượng sạch.

Còn khu vực phía Bắc bao gồm Thủ Đức và Bình Dương trước đây, đang trải qua quá trình chuyển đổi để trở thành trung tâm công nghiệp sinh thái, thông minh và đổi mới sáng tạo. Đây là cực tăng trưởng chủ lực để thu hút dòng vốn FDI vào các lĩnh vực như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hệ thống trung tâm dữ liệu và phát triển các khu bất động sản cao cấp phục vụ cộng đồng chuyên gia.

Đáng chú ý, tháng 1/2026, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án phát triển “Đô thị Khoa học công nghệ - Bắc TP.HCM”. Đề án xác định đây là không gian khoa học công nghệ quy mô lớn, gắn với hành lang sản xuất công nghệ và dịch vụ chất lượng cao ở phía Bắc, tây bắc Thành phố.

Sự thay đổi về cấu trúc kinh tế đồng nghĩa với sự thay đổi về con người. Cạnh tranh FDI không còn dựa vào lao động giá rẻ hay ưu đãi, mà ngày càng phụ thuộc vào thể chế, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực, hạ tầng và năng lực doanh nghiệp nội địa. Theo chuyên gia, TP.HCM cần gắn thu hút đầu tư với chiến lược nhân lực, đồng thời cải thiện môi trường sống, làm việc và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho chuyên gia nước ngoài.

Từ căn hộ trung tâm đến hệ sinh thái sống

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Trưởng bộ phận Tiếp thị dự án nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, giá nhà tại vùng lõi đã tăng mạnh khiến nhà đầu tư mua căn hộ để cho thuê phải cân nhắc kỹ về hiệu quả. Trong khi hạ tầng giao thông đô thị phát triển đang rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các khu vực bên ngoài vào trung tâm. Điều này sẽ tác động đến lựa chọn của cả nhà đầu tư và người thuê, mở thêm cơ hội cho sản phẩm tại những khu vực đô thị mới.

Nghiên cứu CBRE trình bày tại tọa đàm cho thấy nhóm chuyên gia quốc tế không đơn thuần tìm kiếm một căn hộ cao cấp. Họ quan tâm tới cả hệ sinh thái dịch vụ, khả năng kết nối và đặc biệt là chất lượng quản lý.

Ông Dương Khai Dũng phát biểu tại toạ đàm

Ông Dương Khai Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam - Chi hội TP.HCM, cho rằng: “Thu hút một nhân tài, nhìn bề ngoài là thu hút một người. Nhưng trên thực tế, là tạo điều kiện cho cả một gia đình. Các điều kiện về giáo dục, y tế và nhà ở là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đưa gia đình tới TP.HCM và gắn bó lâu dài”.

Ông Angus Liew chia sẻ ý kiến tại toạ đàm

Với góc nhìn của một nhà phát triển bất động sản, ông Angus Liew, Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam cũng cho rằng, một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh cần kết hợp giữa nhà ở với hạ tầng giao thông, dịch vụ và không gian cộng đồng để mang lại chất lượng sống tương xứng với những chuẩn mực toàn cầu.

Đó cũng là triết lý Gamuda Land theo đuổi gần 20 năm tại Việt Nam, từ Gamuda City tại Hà Nội, Celadon City tại TP.HCM đến thế hệ dự án mới như Norton Park. Không chỉ phát triển những căn nhà, mà còn kiến tạo những hệ sinh thái sống toàn diện, nơi không gian xanh, thương mại, giáo dục, y tế, giải trí và kết nối hạ tầng, tạo nên một cộng đồng đáng sống - để mỗi người và gia đình có thể an tâm làm việc, sinh sống và gắn bó lâu dài.

Norton Park là tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp của Gamuda Land tại cửa ngõ đông bắc TP.HCM, kế cận VSIP 1, ga metro số 2, Aeon Mall Thuận Giao và Sân Golf Sông Bé. Với mật độ xây dựng khoảng 20% và 2,5 ha cảnh quan trên tổng diện tích 7,9 ha, dự án hướng đến một chuẩn sống cân bằng giữa thiên nhiên, tiện ích và khả năng kết nối.