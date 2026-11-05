TP HCM đồng loạt triển khai các dự án cảng biển, năng lượng và cụm công nghiệp quy mô lớn

Cảng Mỹ Xuân A được đầu tư hơn 2.096 tỷ đồng

Theo quyết định của UBND TP HCM, CTCP VTA Global Port là nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng Mỹ Xuân A tại phường Phú Mỹ. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất hơn 50,2 ha.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 2.096,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 419,3 tỷ đồng, tương ứng 20% tổng vốn; phần còn lại hơn 1.677 tỷ đồng được huy động từ các nguồn vốn khác.

Cảng Mỹ Xuân A được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm của Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, các khu công nghiệp lân cận và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án được chia thành hai giai đoạn, với công suất hàng hóa dự kiến lần lượt khoảng 1 triệu tấn/năm và 3 triệu tấn/năm. Các loại hàng hóa thông qua cảng gồm container, hàng bao kiện và hàng rời.

Theo tiến độ điều chỉnh, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 27/6/2027.

UBND TP HCM cũng đề nghị VTA Global Port có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời bảo đảm nguồn vốn, tiến độ triển khai và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

TP HCM đề xuất bổ sung nhà máy LNG 1.700 MW

Ở lĩnh vực năng lượng, UBND TP HCM đã kiến nghị Bộ Công Thương xem xét bổ sung dự án Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn III, công suất 1.700 MW, vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.

Theo phương án quy hoạch hiện nay, Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I có công suất 1.200 MW, đã khởi công ngày 26/3/2026. Khối lượng xây dựng hiện đạt khoảng 60%, lắp đặt thiết bị đạt khoảng 20%, dự kiến vận hành vào quý IV/2028.

Kho cảng LNG Hiệp Phước nằm trong diện tích của Dự án điện LNG Hiệp Phước, TP HCM. Ảnh: HPPC

Giai đoạn II có công suất 1.500 MW, dự kiến vận hành trong giai đoạn 2025-2030. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với đề xuất bổ sung giai đoạn III công suất 1.700 MW, tổng công suất toàn cụm nhà máy có thể đạt 4.400 MW. Giai đoạn này dự kiến được đưa vào vận hành trong giai đoạn 2029-2030.

Theo UBND TP HCM, toàn bộ công suất điện của giai đoạn III dự kiến phục vụ nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Việc bổ sung nguồn điện tại chỗ được kỳ vọng góp phần giảm áp lực đầu tư lưới truyền tải liên vùng, đồng thời hạn chế tổn thất điện năng do truyền tải trên khoảng cách xa.

Một trong những lợi thế của dự án là có thể tận dụng quỹ đất hiện hữu, không phải thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hạ tầng tiếp nhận LNG cũng đã được đầu tư, gồm bến phao tiếp nhận tàu 40.000 DWT và 3 cần nhập LNG.

Chủ đầu tư hiện triển khai tư vấn thiết kế nâng cấp cầu cảng để có thể tiếp nhận tàu 70.000 DWT. Hệ thống kho chứa và tái hóa khí hiện hữu có công suất 2,15 triệu tấn/năm, cùng phương án mở rộng bồn chứa 75.000 m³, được xác định là cơ sở để phục vụ các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ngoài ra, giai đoạn III có thể sử dụng chung hệ thống kỹ thuật, công trình phụ trợ và hạ tầng đã đầu tư ở hai giai đoạn trước, qua đó tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian triển khai.

Cùng với đề xuất bổ sung nguồn điện, TP HCM cũng kiến nghị điều chỉnh dự án đường dây 220 kV LNG Hiệp Phước - Bình Chánh.

Theo quy hoạch hiện tại, đường dây này dự kiến vận hành trong giai đoạn 2030-2035, chưa đồng bộ với tiến độ dự kiến của giai đoạn II nhà máy. Bên cạnh đó, quy mô hai mạch được đánh giá chưa đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất 1.500 MW.

Do đó, thành phố đề xuất đẩy tiến độ vận hành đường dây lên giai đoạn 2025-2030, đồng thời tăng quy mô từ hai mạch lên bốn mạch nhằm bảo đảm khả năng truyền tải công suất của nhà máy.

Thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 gần 43 ha

Trong lĩnh vực công nghiệp, UBND TP HCM đã quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tân Mỹ 3 tại phường Tân Uyên với diện tích khoảng 42,83 ha.

Cụm công nghiệp được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, tập trung vào công nghiệp hỗ trợ và phục vụ di dời. Thành phố ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, chế biến, chế tạo và những ngành sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Định hướng phát triển cũng đặt ra các tiêu chí về sử dụng hiệu quả tài nguyên, tuần hoàn nước với tỷ lệ từ 20% trở lên, sử dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp. Các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên sẽ không được khuyến khích tiếp nhận.

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Vast Profound là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp này. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 300,6 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 120 tỷ đồng, chiếm 39,9%; vốn huy động hơn 180,6 tỷ đồng, chiếm 60,1%.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và các thủ tục pháp lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường trong quý II/2027. Giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự kiến triển khai từ quý III/2027 đến quý II/2028. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV/2030.

Thời gian hoạt động của cụm công nghiệp là 50 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chủ đầu tư có trách nhiệm dành trên 50% diện tích đất công nghiệp phục vụ các doanh nghiệp di dời, đồng thời giảm trên 30% giá thuê đất đối với các nhà đầu tư thuộc diện di dời khi đầu tư sản xuất tại đây.