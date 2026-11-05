TP.HCM đón tiếp đại biểu đến tham dự Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN
Những ngày đầu tháng 11, TP.HCM hân hoan đón mừng gần 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế về tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN.
Những ngày qua, nhịp sống tại TP.HCM như hòa cùng niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử cả nước. Từ các ngả đường dẫn về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra hai sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, không khí chuẩn bị và đón tiếp diễn ra hết sức khẩn trương, chu đáo và thắm tình đạo vị.
Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Giác Ngộ, đoàn đại biểu Phật giáo các tỉnh thành, đại diện các tôn giáo bạn, cùng các khách mời trong nước, đại biểu quốc tế đã lần lượt đến TP.HCM để tham dự kỳ Đại hội X lần đầu tiên được tổ chức tại đây.
Thể hiện tinh thần phụng sự và lòng hiếu khách của TP.HCM năng động, nghĩa tình, Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú do Thượng tọa Thích Giác Hiệp làm Trưởng ban cùng chư Tăng Ni, Phật tử thành viên đã túc trực tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trang trọng đón tiếp từng đoàn đại biểu và hướng dẫn tận tình, chu đáo về các điểm lưu trú.
Theo chương trình, vào lúc 8 giờ, ngày 6-11, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ chính thức khai mạc trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.
Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ bước vào phiên làm việc đầu tiên, bắt đầu cho một nhiệm kỳ mới với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".
Một số hình ảnh ghi nhận:
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/tphcm-don-tiep-dai-bieu-den-tham-du-dai-hoi-x-va-dai-le-ky-niem-45-nam-thanh-lap-ghpgvn-post81548.html