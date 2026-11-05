TP.HCM đón tiếp đại biểu đến tham dự Đại hội X và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự quang lâm

Những ngày qua, nhịp sống tại TP.HCM như hòa cùng niềm hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử cả nước. Từ các ngả đường dẫn về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra hai sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, không khí chuẩn bị và đón tiếp diễn ra hết sức khẩn trương, chu đáo và thắm tình đạo vị.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Giác Ngộ, đoàn đại biểu Phật giáo các tỉnh thành, đại diện các tôn giáo bạn, cùng các khách mời trong nước, đại biểu quốc tế đã lần lượt đến TP.HCM để tham dự kỳ Đại hội X lần đầu tiên được tổ chức tại đây.

Đón tiếp Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng các thành viên tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thể hiện tinh thần phụng sự và lòng hiếu khách của TP.HCM năng động, nghĩa tình, Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú do Thượng tọa Thích Giác Hiệp làm Trưởng ban cùng chư Tăng Ni, Phật tử thành viên đã túc trực tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trang trọng đón tiếp từng đoàn đại biểu và hướng dẫn tận tình, chu đáo về các điểm lưu trú.

Tiếp đón đại biểu từ Mỹ về tham dự ngày hội lớn của Phật giáo Việt Nam

Theo chương trình, vào lúc 8 giờ, ngày 6-11, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ chính thức khai mạc trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ bước vào phiên làm việc đầu tiên, bắt đầu cho một nhiệm kỳ mới với chủ đề "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả".

Một số hình ảnh ghi nhận:

Sáng mai, ngày 6-11, vào lúc 8 giờ, Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN sẽ chính thức khai mạc trọng thể ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM