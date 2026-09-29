TP.HCM dồn lực đưa ngành xuất bản, in, phát hành vươn ra thế giới

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức đoàn công tác thăm các đơn vị trọng điểm. Chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 29/9 đến 1/10 nhằm lắng nghe nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành.

Ngày 29/9, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cùng bà Lâm Thị Xuân Hương, Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, tới thăm Chi nhánh Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao biểu dương những đóng góp của đơn vị trong công tác tuyên truyền lý luận trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đoàn công tác gửi gắm kỳ vọng NXB Chính trị quốc gia Sự thật đẩy mạnh ngoại giao sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và TP.HCM ra thị trường quốc tế.

Đồng tình với những định hướng mở rộng không gian văn hóa đối ngoại của Thành phố, TS Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại TP.HCM, khẳng định đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng Thành phố trong các dự án sắp tới. Hai bên cùng trao đổi về những phương án đưa sách tới học sinh vùng biên giới và dán mã QR đọc sách miễn phí tại các bến xe, sân bay.

Trong ngày 29/9, đoàn công tác cũng đến thăm và làm việc cùng Hội In TP.HCM. Buổi gặp mặt tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp in ấn trên địa bàn.

Trao đổi với lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các doanh nghiệp in đề xuất cơ quan quản lý hỗ trợ đưa hình ảnh di sản văn hóa Việt Nam lên bao bì xuất khẩu. Lãnh đạo Hội cũng đề xuất quy hoạch khu công nghiệp in tập trung, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ hiện đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng dành thời gian trao đổi với Hội In TP.HCM về mục tiêu đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Theo ông, sự đoàn kết giữa các doanh nghiệp hội viên, kết nối chặt chẽ giữa nhà nước và doanh nghiệp sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển vươn tầm quốc tế.

Đoàn công tác dành thời gian làm việc với văn phòng đại diện phía Nam của Hội Xuất bản Việt Nam, Công ty Đường sách TP.HCM và các đơn vị có gian hàng tại đây. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã chia sẻ về mục tiêu chiến lược nâng tầm vị thế văn hóa của đô thị. Trong đó, sách đóng vai trò "hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị", đúng theo tinh thần Chỉ thị 04 của Ban Bí thư.

Chia sẻ tại buổi làm việc ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Đường sách TP.HCM - Ủy viên BCH Hội Xuất bản Việt Nam, nhấn mạnh đội ngũ làm xuất bản của TP.HCM luôn giữ vững bản lĩnh, bề dày truyền thống và trách nhiệm trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa lẫn kinh tế - công nghệ.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung như đăng ký TP.HCM trở thành Thành phố Sách thế giới với UNESCO, đưa tiết đọc sách vào trường học và phủ xanh thông tin chính thống trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, ý tưởng tổ chức các phiên đấu giá sách quý, giá trị cao cũng nhận được sự đồng thuận từ các đơn vị xuất bản, phát hành.

Ông Cao Văn Hân, đại diện Quán sách Mùa Thu cùng Con Mèo Nhỏ, cho rằng hoạt động này cần sự bảo trợ chính thức từ cơ quan quản lý. Việc minh bạch hóa thị trường sách quý vừa giúp tôn vinh di sản tri thức, vừa huy động được nguồn lực xã hội hóa cho văn hóa đọc.

Chuỗi hoạt động thăm và làm việc lần này tiếp tục hiện thực hóa Kế hoạch do UBND TP.HCM ban hành ngày 22/9 về triển khai các chỉ thị phát triển ngành. Thành phố quyết tâm xây dựng ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, số hóa mạnh mẽ. Mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ đọc bình quân lên 7-8 bản sách mỗi người một năm, đưa TP.HCM trở thành trung tâm xuất bản hàng đầu khu vực.