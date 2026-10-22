TP.HCM đón liệt sĩ hy sinh ở Thành cổ Quảng Trị về an nghỉ sau 54 năm

Sáng 22/10, tại ga Sài Gòn, hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh, người hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, được gia đình và các cơ quan, đơn vị tiếp nhận để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Hành trình trở về sau 54 năm là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ tiếp nhận do Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

Liệt sĩ Lê Thế Khánh sinh năm 1952, quê Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Ông là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, hy sinh ngày 28/4/1972 tại chiến trường Quảng Trị.

Thời điểm ông ngã xuống cũng là những ngày cuộc chiến đấu tại Quảng Trị diễn ra quyết liệt. Trong chiến dịch năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 là một trong những đơn vị chiến đấu kiên cường giữ cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn, đồng thời tham gia trận đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị.

Hài cốt của liệt sĩ Lê Thế Khánh được di chuyển ra khỏi ga tàu.

Chỉ ít ngày sau khi liệt sĩ Lê Thế Khánh hy sinh, sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng đã tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị.

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được nhân dân và chính quyền địa phương an táng, chăm sóc tại mộ số 242, hàng 5, lô 3, khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Sau 54 năm, hài cốt liệt sĩ được đưa về TP.HCM bằng tàu hỏa để an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Đây là lần đầu tiên hài cốt một liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Quảng Trị được vận chuyển về TP.HCM an táng bằng đường sắt.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì đất nước.

Để hỗ trợ gia đình liệt sĩ Lê Thế Khánh, Sở Nội vụ TP.HCM đã thực hiện trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1,4 triệu đồng/năm. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng phối hợp với Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa.

Lực lượng đoàn viên thanh niên mang theo quốc kỳ đứng chào liệt sĩ trở tại nhà ga.

Theo đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong 2 năm qua, đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ về thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí; đồng thời tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng.

Những chuyến đi đưa hài cốt liệt sĩ trở về là sự tiếp nối của hành trình tri ân, góp phần xoa dịu nỗi mong ngóng kéo dài nhiều năm của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Hoạt động này cũng góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm do Thủ tướng Chính phủ phát động, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.