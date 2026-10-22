TP.HCM đón hài cốt liệt sĩ từ Quảng Trị về bằng tàu hỏa

Sáng 22/10, đại diện Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, đông đảo cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên có mặt tại ga Sài Gòn để đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh từ Quảng Trị về TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến dịch Quảng Trị được đưa về TP.HCM an táng bằng đường sắt. Hoạt động thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Như vậy, sau 54 năm kể từ ngày hy sinh tại chiến trường, liệt sĩ được gia đình và chính quyền địa phương đón về để an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM trong sự tri ân và tưởng nhớ của đồng đội, thân nhân.

Thân nhân liệt sĩ Lê Thế Khánh xúc động trong thời khắc tiếp nhận hài cốt tại ga Sài Gòn. Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày người thân hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, giây phút đón liệt sĩ trở về mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình, đồng thời gợi nhắc sự hy sinh, mất mát của những gia đình có người thân ngã xuống trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước.

Liệt sĩ Lê Thế Khánh sinh năm 1952, quê quán Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình; là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304. Ông hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ngày 28/4/1972, trong giai đoạn diễn ra những trận chiến đấu ác liệt tại địa bàn có ý nghĩa chiến lược đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 là một trong những đơn vị chiến đấu kiên cường, thực hiện nhiệm vụ giữ cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn và có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong các trận đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị. Liệt sĩ Lê Thế Khánh đã ngã xuống tại chiến trường này ngày 28/4/1972, chỉ ít ngày trước thời điểm lá cờ giải phóng tung bay trên cổng Thành cổ vào sáng 2/5/1972.

Trước khi được đưa về TP.HCM, hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được an táng tại phần mộ số 242, hàng 5, lô 3, khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phần mộ được nhân dân và chính quyền địa phương xây cất, tôn tạo, gìn giữ; việc đưa hài cốt liệt sĩ về TP.HCM tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm lo, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng với việc tổ chức tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, công tác chăm lo đối với thân nhân liệt sĩ tiếp tục được quan tâm. Sở Nội vụ TP.HCM đã trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1,4 triệu đồng/năm cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Thế Khánh, góp phần thể hiện trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.

Trong hai năm qua, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã hỗ trợ hơn 120 gia đình thực hiện thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí và tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.