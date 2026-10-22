TP.HCM đón hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị về an nghỉ sau 54 năm

Sáng 22/10, tại ga Sài Gòn, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh (sinh năm 1952, quê Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được gia đình và các cơ quan, đơn vị tiếp nhận để đưa về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Liệt sĩ Lê Thế Khánh là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ngày 28/4/1972.

Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 là một trong những đơn vị chiến đấu kiên cường, tham gia giữ cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn và có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong các trận đánh giải phóng Thành cổ Quảng Trị.

Chỉ ít ngày sau khi liệt sĩ Khánh hy sinh, sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng đã tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị, ghi dấu một mốc son trong cuộc chiến đấu bảo vệ và giải phóng vùng đất này.

Sau 54 năm hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, liệt sĩ Lê Thế Khánh được đưa về TP.HCM an táng.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Lê Thế Khánh được nhân dân và chính quyền địa phương an táng, chăm sóc phần mộ số 242, hàng 5, lô 3, khu A, Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ về TP.HCM lần này là dịp để gia đình đón người thân trở về sau 54 năm, đồng thời thể hiện sự tri ân của các cơ quan, đơn vị và thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Quảng Trị được đưa bằng đường sắt về TP.HCM để an táng.

Các đại biểu, cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên thành kính đón hài cốt liệt sĩ tại ga Sài Gòn.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, Sở Nội vụ TP.HCM đã thực hiện trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1,4 triệu đồng/năm cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Thế Khánh.

Trong hai năm qua, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình thực hiện thủ tục hành chính, bố trí phương tiện đi lại, nơi ăn nghỉ, vé tàu miễn phí; đồng thời phối hợp tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động này gần 1,2 tỷ đồng.

Những hoạt động thiết thực góp phần chia sẻ khó khăn với thân nhân liệt sĩ, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời chung tay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm do Thủ tướng Chính phủ phát động, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.