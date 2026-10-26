TP.HCM đón dòng vốn mới, thúc đẩy tăng trưởng

Mở rộng không gian thu hút FDI

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết, sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của thành phố được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, các Nghị quyết số 260, Nghị quyết 10, Nghị quyết 19 và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 mở ra cho thành phố khung thể chế đột phá, với việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn về quy hoạch và huy động nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế ngày càng mạnh mẽ, TP.HCM xác định ưu tiên các dòng vốn FDI chất lượng cao, tập trung vào lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, nhà đầu tư hiện nay không chỉ xem xét một địa điểm riêng lẻ mà còn đánh giá cả hệ sinh thái, từ nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường, vốn, công nghệ và cơ hội mở rộng hoạt động từ một địa điểm ra toàn khu vực.

Tại chương trình, TP.HCM tập trung trao đổi với các nhà đầu tư về 4 nhóm động lực phát triển mới, gồm hạ tầng và không gian phát triển mới; tài chính; năng lượng; kinh tế số và công nghệ.

Ông Phạm Phú Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR), điều phối phiên thảo luận tại sự kiện CEO 500.

Đối với hạ tầng và không gian phát triển mới, thành phố sẵn sàng cùng nhà đầu tư đi vào từng dự án, từ đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics đến khu thương mại tự do.

Trong lĩnh vực tài chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được xác định là động lực kết nối thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực. Thành phố mời gọi các định chế tài chính quốc tế cùng làm rõ điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia Trung tâm ngay từ giai đoạn đầu.

Về năng lượng, khi đô thị, công nghiệp và logistics mở rộng, nguồn năng lượng sạch và ổn định trở thành điều kiện quan trọng đối với các quyết định đầu tư. Thành phố mong muốn cùng nhà đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp, khu vực ưu tiên và lộ trình triển khai.

PGS TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phát biểu tại chương trình.

Đối với kinh tế số và công nghệ, TP.HCM xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quyết định chất lượng tăng trưởng.

Với hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo, các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thành phố mời các tập đoàn công nghệ cùng lựa chọn lĩnh vực thử nghiệm ưu tiên để công nghệ được thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng từ TP.HCM ra thị trường lớn hơn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận những đề xuất cụ thể và cùng cộng đồng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn trên tinh thần “rõ việc, rõ đầu mối, rõ tiến độ”.

Kết nối vốn quốc tế, thúc đẩy công nghệ

Tiếp nối định hướng thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao của TP.HCM, PGS TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) nhấn mạnh vai trò của Trung tâm trong kết nối dòng vốn quốc tế với công nghệ, nhân lực và các dự án có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, dù thu hút FDI đạt kết quả tích cực, xuất khẩu Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI. Trong 9 tháng đầu năm 2026, khu vực này đóng góp 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam (2022–2026), Chủ tịch Knapper Global Advisors, Cố vấn Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) phát biểu.

Vì vậy, Việt Nam cần chuyển từ gia công, lắp ráp sang nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghệ cốt lõi và sở hữu trí tuệ để nâng cao giá trị tạo ra trong nước.

VIFC-HCMC được kỳ vọng đóng vai trò điều phối nguồn vốn theo từng giai đoạn phát triển của dự án, từ vốn mạo hiểm phục vụ nghiên cứu, vốn tăng trưởng để thương mại hóa đến tài chính dài hạn cho hạ tầng.

Nguồn lực sẽ hướng vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, tự động hóa, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và vật liệu tiên tiến; đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực, phát triển nhà cung ứng trong nước và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

Ông Bill Giannikos - Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu tại Aurecon Vietnam, Tập đoàn Aurecon phát biểu.

PGS TS Nguyễn Hữu Huân cho rằng hiệu quả thu hút vốn cần được đánh giá không chỉ qua quy mô đầu tư mà còn qua năng suất, công nghệ được làm chủ, sản phẩm thương mại hóa và giá trị gia tăng trong nước.

Đây cũng là cơ sở để VIFC-HCMC góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và mở rộng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế.

Trình bày tham luận “Góc nhìn toàn cầu: Làn sóng tăng trưởng tiếp theo”, ông Fazurin Jamaludin - Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào nhận định chu kỳ công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt đang là động lực quan trọng thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư công nghệ trên toàn cầu.

Các đại biểu chụp hình tại chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu”.

Đánh giá cao đà tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam, đại diện IMF khuyến nghị trong ngắn hạn, Việt Nam cần ưu tiên ổn định giá cả và giữ vững dư địa tài khóa, kết hợp tăng cường hợp tác quốc tế về quy tắc thương mại, an ninh năng lượng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Về trung và dài hạn, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu, trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý đầu tư công và phát triển thị trường vốn.