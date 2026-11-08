TP.HCM: Doanh nghiệp săn nhân lực, hàng nghìn cơ hội việc làm rộng mở

Ngày 8/11, Ngày hội “Thực tập và Việc làm TP.HCM năm 2026” (UEH Career Fair 2026) đợt 2 diễn ra tại cơ sở Đại học Kinh tế TP.HCM. Chương trình có sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp với 33 gian hàng, giới thiệu hơn 3.000 vị trí tuyển dụng.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, xây dựng, bất động sản, logistics, sản xuất, năng lượng và công nghệ thiết kế.

Sinh viên hào hứng tham gia ngày hội.

Diễn ra từ ngày 4 - 8/11, ngày hội kết hợp tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để sinh viên, người lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động và tìm kiếm công việc phù hợp.

Tại các gian hàng, ứng viên có thể trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu công việc và tham gia phỏng vấn 1:1.

Không chỉ giới thiệu cơ hội việc làm, chương trình còn chú trọng hỗ trợ ứng viên hoàn thiện kỹ năng trước khi bước vào thị trường lao động.

Ngày hội mang đến hơn 3.000 vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực cho sinh viên.

Sinh viên được tư vấn chỉnh sửa hồ sơ, phỏng vấn thử với chuyên gia và tham gia các chuyên đề về phân tích dữ liệu, bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, trí tuệ cảm xúc.

Khu vực AI Career Zone cũng giới thiệu các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo như AI Review CV, AI Career Advisor và AI Resume Scanner, hỗ trợ sinh viên rà soát hồ sơ, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình ứng tuyển.

Theo ghi nhận tại ngày hội, nhu cầu tuyển dụng không chỉ tập trung vào sinh viên đã có kinh nghiệm mà còn mở rộng đến ứng viên mới tốt nghiệp, thực tập sinh và lao động phổ thông.

Sinh viên hào hứng đến với ngày hội.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, Công ty Xuất nhập khẩu Sunrise tuyển dụng nhiều vị trí như kinh doanh xuất khẩu, nhân viên logistics, trợ lý phát triển khách hàng, điều phối logistics, kế toán tổng hợp và thực tập sinh.

Mỗi vị trí hiện cần khoảng 4 - 5 ứng viên. Mức lương cứng dao động từ 8 - 20 triệu đồng/tháng. Riêng nhân viên kinh doanh, nếu tính thêm hoa hồng, thu nhập có thể đạt 20 - 100 triệu đồng/tháng, tùy năng lực.

Hay Công ty CP Việt Nam có nhu cầu tuyển khoảng 20 - 30 vị trí làm việc tại TP.HCM và Đồng Nai, thuộc các lĩnh vực quản trị kinh doanh, kế toán, luật, logistics, công nghiệp thực phẩm, thú y, cơ khí và môi trường.

Ngày hội Thực tập và Việc làm TP.HCM năm 2026 thu hút gần 40 doanh nghiệp tham gia.

Đối với ứng viên mới ra trường, mức lương phổ biến khoảng 9,5 - 12 triệu đồng/tháng; riêng các vị trí kinh doanh có thể đạt 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, trong tháng 10/2026, thị trường lao động thành phố ghi nhận hơn 19.500 vị trí tuyển dụng, trong khi số người có nhu cầu tìm việc là hơn 17.900 người. Nhu cầu tuyển dụng cao hơn nguồn cung khoảng 1.500 vị trí.

Bước vào những tháng cuối năm, nhu cầu nhân lực dự báo tiếp tục tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến; vận hành máy, lao động kỹ thuật và logistics, kho vận, xuất nhập khẩu.

Hơn 3.000 việc làm chờ sinh viên, nhiều vị trí thu nhập đến 100 triệu đồng/tháng.

Đây là thời điểm nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch năm và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Với hơn 27 năm tổ chức, ngày hội tiếp tục là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học. Thông qua hoạt động kết nối, tư vấn và tuyển dụng trực tiếp, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, nhận diện những kỹ năng cần bổ sung, chủ động hoàn thiện năng lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Trong khuôn khổ ngày hội, cuộc thi “Chinh phục nhà tuyển dụng” (UEH Future Workforce 2026) cũng thu hút hơn 1.000 thí sinh tham gia qua 4 vòng thi.

Tại vòng chung kết, ban tổ chức đã trao ngôi quán quân, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích cho các thí sinh.