TP.HCM định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong tuyên truyền

Quang cảnh họp báo chiều 29.10

Chiều 29.10, tại Trung tâm Đào tạo và Truyền thông TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, chủ trì cuộc họp và định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại họp báo, ông Tăng Hữu Phong đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới cách thể hiện thông tin, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu, chuyên trang nhằm phản ánh rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quá trình thành phố triển khai các nhiệm vụ phát triển. Đây là nhiệm vụ tuyên truyền lâu dài, cần được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, thay vì chỉ tập trung vào những sự kiện trước mắt.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố

Theo ông Tăng Hữu Phong, một trong những nội dung cần được báo chí quan tâm là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, cần thông tin về việc thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đạt mức 1 triệu tỉ đồng; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số và giải ngân 100% vốn đầu tư công…

Đáng chú ý, ông đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phản ánh những khó khăn, vướng mắc tại các công trình, dự án của thành phố đang chậm triển khai hoặc chưa được giải quyết dứt điểm. Đây là lĩnh vực có thể khai thác thành nhiều đề tài, từ nhận diện nguyên nhân, phân tích những điểm nghẽn đến theo dõi tiến độ tháo gỡ, qua đó góp phần thúc đẩy việc giải quyết các tồn tại trong thực tiễn.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực quốc tế cũng là nội dung cần được quan tâm. “Các tuyến bài cần làm rõ vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phản ánh những cơ chế, chính sách và điều kiện cần thiết để huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển thành phố”, ông Tăng Hữu Phong nhấn mạnh.

Một vấn đề khác được nhấn mạnh là tổ chức lại không gian phát triển, khai thác tốt hơn tiềm năng và lợi thế của thành phố. Ông Tăng Hữu Phong cho biết, tại kỳ họp sáng 29.10.2026, HĐND TP.HCM đã nghe nội dung dự thảo nghị quyết định hướng quy hoạch phát triển thành phố trong 100 năm tới.

Theo ông, báo chí cần tiếp tục khai thác nội dung này theo hướng chuyên sâu, phân tích những định hướng lớn và tác động trên các lĩnh vực, không dừng lại ở việc đưa tin về hoạt động của HĐND thành phố.

Quan tâm khoa học công nghệ và các vấn đề dân sinh

Đối với lĩnh vực khoa học, công nghệ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đề nghị báo chí quan tâm các giải pháp nâng cao năng suất, thúc đẩy phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trong đó, cần chú ý hiệu quả đưa nguồn vốn vào sản xuất, rút ngắn thời gian từ đầu tư đến tổ chức sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, những vấn đề dân sinh, nhất là y tế và giáo dục, cần được phản ánh thường xuyên. Đây là các lĩnh vực có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi báo chí theo sát quá trình triển khai, ghi nhận kết quả, những chuyển biến cũng như các khó khăn còn tồn tại.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin về tình hình giao thông

Ông Tăng Hữu Phong cũng lưu ý việc tổ chức các tuyến bài theo dõi, đánh giá tác động của những nghị quyết đã được triển khai, trong đó có các nghị quyết trọng tâm của Trung ương. Thông tin cần gắn với thực tiễn thực hiện tại TP.HCM, làm rõ kết quả, những vấn đề phát sinh và yêu cầu đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện.

Theo định hướng tại họp báo, các cơ quan báo chí cần chủ động lựa chọn đề tài phù hợp, xây dựng tuyến bài có tính liên tục, chiều sâu và khả năng theo dõi đến cùng vấn đề. Qua đó, hoạt động báo chí không chỉ cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách mà còn góp phần phản ánh thực tiễn, nhận diện những điểm nghẽn và thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề trong quá trình phát triển thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Công an TP.HCM cùng các phường, xã và cơ quan liên quan đã thông tin về tình hình công tác, những vấn đề nổi bật được người dân quan tâm. Các cơ quan báo chí cũng trao đổi, đặt câu hỏi và làm rõ thêm nhiều thông tin tại buổi họp báo.