TP.HCM định hình thương hiệu du lịch mới, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm

Kết nối lợi thế, tạo bản sắc riêng cho du lịch thành phố

Trong chiến lược phát triển du lịch, TP.HCM đang từng bước chuyển từ hoạt động quảng bá riêng lẻ sang xây dựng hình ảnh điểm đến thống nhất, có khả năng tạo dựng giá trị lâu dài. Trọng tâm là thương hiệu "Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm", hướng đến khai thác sự đa dạng về văn hóa, cảnh quan và các loại hình du lịch đặc trưng.

TP.HCM đang định hướng xây dựng thương hiệu du lịch gắn với khai thác lợi thế văn hóa, cảnh quan và sinh thái.

Sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố có thêm điều kiện kết nối nhiều sản phẩm du lịch khác biệt, từ các công trình kiến trúc đô thị, di sản văn hóa, làng nghề truyền thống, ẩm thực đến trải nghiệm sông nước, rừng ngập mặn và du lịch biển đảo. Đây được xem là lợi thế để hình thành những hành trình liên kết, giúp du khách có thêm lựa chọn và kéo dài thời gian lưu trú.

Theo định hướng nhận diện, thương hiệu du lịch mới của thành phố được xây dựng trên năm giá trị cốt lõi gồm: Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ. Các yếu tố này không chỉ phản ánh đặc trưng của một đô thị năng động mà còn hướng đến hình ảnh điểm đến đa dạng, thân thiện và có trách nhiệm với môi trường.

Đáng chú ý, yếu tố xanh được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc khai thác các nguồn lực tự nhiên. Hệ thống sông ngòi, không gian đô thị, vùng sinh thái ngập mặn và khu vực biển đảo có thể trở thành nền tảng phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới. Trong đó, du lịch sinh thái và du lịch đường sông được kỳ vọng đóng góp thêm động lực cho ngành dịch vụ.

Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này cũng đặt ra yêu cầu bảo tồn cảnh quan và hệ sinh thái. Các hoạt động du lịch cần gắn với kiểm soát chất thải, sử dụng hợp lý tài nguyên, hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, qua đó bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Song song với việc định vị thương hiệu, ngành du lịch TP.HCM đang chuẩn hóa bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines). Các quy định về logo, màu sắc, tỷ lệ và bố cục được thống nhất nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hoạt động quảng bá, tổ chức sự kiện và truyền thông du lịch trên toàn thành phố.

Du lịch đóng góp hơn 307.000 tỷ đồng sau 10 tháng

Cùng với chiến lược xây dựng thương hiệu, những kết quả kinh doanh trong năm 2026 cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của du lịch đối với kinh tế TP.HCM.

TP.HCM đặt mục tiêu cả năm 2026 đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu du lịch 330.000 tỷ đồng.

Theo số liệu trong 10 tháng năm 2026, tổng thu từ du lịch của thành phố đạt 307.216 tỷ đồng, tương đương 93,1% kế hoạch năm. Lượng khách quốc tế đạt khoảng 9,3 triệu lượt, hoàn thành 84,89% mục tiêu; khách nội địa vượt 44 triệu lượt, tương đương 88,2% kế hoạch đề ra.

Trên cơ sở kết quả này, TP.HCM đặt mục tiêu cả năm 2026 đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu du lịch 330.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, thành phố đang tập trung khai thác giai đoạn cao điểm cuối năm, đặc biệt là thị trường khách quốc tế và khách du lịch tàu biển. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và sự kiện quy mô lớn được tổ chức nhằm tăng sức hút điểm đến, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tham quan, lưu trú và tiêu dùng dịch vụ.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch truyền thống, TP.HCM cũng chú trọng phát triển các phân khúc có giá trị gia tăng cao như du lịch MICE, nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực, du thuyền và tham quan thành phố bằng trực thăng. Việc kết hợp du lịch với thương mại, văn hóa, thể thao, giải trí và giao thông được xem là giải pháp mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, gia tăng nguồn thu cho ngành.

Ngoài ra, các giải pháp mở rộng thị trường khách, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và khai thác hiệu quả các sự kiện cũng đang được triển khai. Thành phố đồng thời tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc xây dựng lịch lễ hội, sự kiện cuối năm, tạo sự liên kết giữa hoạt động du lịch với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, công thương và giao thông.

Cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức sự kiện, quảng bá điểm đến và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Về dài hạn, việc xây dựng thương hiệu du lịch không chỉ nhằm gia tăng lượng khách mà còn hướng đến nâng cao chất lượng trải nghiệm và hiệu quả kinh tế trên mỗi hành trình. Với lợi thế về văn hóa, cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, TP.HCM có nhiều dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Dù vậy, để những lợi thế này trở thành giá trị bền vững, bài toán tăng trưởng cần đi đôi với bảo tồn tài nguyên, gìn giữ cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu du lịch TP.HCM tạo dựng sức cạnh tranh và duy trì sức hút trong dài hạn.