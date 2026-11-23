Sáng 23/11, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc xác lập định hướng phát triển dài hạn của TP.HCM trong không gian đô thị mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, với yêu cầu khai thác hiệu quả hơn các lợi thế về đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và kinh tế biển.

Từ không gian đô thị mới đến tầm nhìn phát triển 100 năm

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết, sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố bước vào một không gian phát triển rộng lớn và đa dạng hơn. Đây vừa là cơ hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, vừa đặt ra yêu cầu phải có một tầm nhìn thống nhất, đủ dài hạn để định hình hướng phát triển trong tương lai.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Lê Quốc Phong, quy hoạch tổng thể không chỉ định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà còn xác lập không gian hạ tầng, quốc phòng, an ninh, qua đó nâng cao vai trò và vị thế của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Điểm đáng chú ý của quy hoạch là xác định lộ trình phát triển thành phố qua nhiều giai đoạn, với mục tiêu không dừng lại ở vị thế một đô thị lớn trong khu vực mà từng bước vươn lên trở thành trung tâm có sức cạnh tranh quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Xa hơn, đến năm 2075 và các giai đoạn tiếp theo, mục tiêu đặt ra là xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực quốc tế.

Bản vẽ phối cảnh tổng thể và các góc nhìn chính mô phỏng không gian kiến trúc của TP.HCM. Ảnh: Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM.

Để cụ thể hóa tầm nhìn này, quy hoạch xác lập cấu trúc không gian gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các vùng quản trị được xác định trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn. Đây không phải là đơn vị hành chính và không làm phát sinh thêm cấp trung gian, mà là cách tiếp cận nhằm tổ chức, điều phối không gian phát triển phù hợp với đặc thù của từng khu vực.

Cùng với việc tổ chức lại không gian, thành phố định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Trong đó, con người được xác định vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất của quá trình phát triển.

Huy động nguồn lực, đưa quy hoạch vào thực tiễn

Một trong những vấn đề đặt ra sau khi công bố quy hoạch là làm thế nào để các định hướng dài hạn sớm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và dự án phát triển.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết, thành phố sẽ khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức, tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Các bản đồ khu vực được trưng bày tại Trung tâm triển lãm Quy hoạch TP.HCM.

Đồng thời, TP.HCM sẽ rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng chồng chéo hoặc thiếu đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

Thành phố cũng xác định việc phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội là yêu cầu quan trọng để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển.

Theo ông Lê Quốc Phong, xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố.

Với tầm nhìn 100 năm, quy hoạch lần này không đơn thuần là định hướng cho một giai đoạn phát triển mà còn tạo nền tảng để các thế hệ tiếp nối hoàn thiện thành phố. Việc hiện thực hóa mục tiêu đó sẽ phụ thuộc vào khả năng tổ chức không gian, huy động nguồn lực và triển khai đồng bộ các định hướng đã được xác lập.