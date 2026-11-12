TP.HCM: Điều tra vụ án mạng, chôn giấu thi thể tại xã Tân Vĩnh Lộc

Bước đầu, nghi phạm khai nhận đã dùng thanh sắt tấn công khiến nạn nhân tử vong, sau đó chôn giấu thi thể nhằm che giấu hành vi.

Đối tượng Chúc Kim Hương làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP. Đà Nẵng, hiện cư trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 8/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận tin báo của bà N.T.L (SN 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, TP. Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q (SN 2002, hiện cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) kể từ ngày 2/11/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an xã Tân Vĩnh Lộc, Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét.

Đến ngày 11/11/2026, lực lượng công an đã bắt giữ Chúc Kim Hương để phục vụ công tác điều tra.

Chúc Kim Hương bị bắt để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại cơ quan công an, Hương khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng xã hội. Ngày 1/11/2026, sau khi hẹn gặp và quan hệ tình dục tại nhà của Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, Hương bị cáo buộc đã sử dụng một thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong. Sau đó, người này chôn giấu thi thể nạn nhân tại bãi đất trống đối diện nhà trọ, đồng thời tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc nghiêm theo quy định pháp luật.