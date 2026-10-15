TP.HCM điều chỉnh kịch bản tăng trưởng nhiều ngành để đảm bảo GRDP tăng hơn 10%

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng gắn với thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định năm 2026, Thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Ông cho rằng thời gian còn lại của năm chỉ hơn 2 tháng, đòi hỏi sự quyết tâm cao để Thành phố đạt được tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng.

Doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự án

Ông Được cho biết quy mô GRDP 9 tháng đầu năm của Thành phố ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025, kết quả này cao nhất trong hơn 10 năm qua, nhưng lãnh đạo TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận mức tăng chưa đạt như kỳ vọng.

Điều này đang tạo ra áp lực rất lớn cho quý 4, đòi hỏi TP.HCM phải nỗ lực rất cao. Tăng trưởng quý 4 phải đạt 13,23% mới có thể hoàn thành mục tiêu cả năm trên 10%.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu trong 3 tháng cuối năm phải hoàn thành 100% giải ngân đầu tư công. Ông Nguyễn Văn Được nhắc lại giai đoạn 2026-2030, TP.HCM cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, ngân sách chỉ tự cân đối được khoảng 1-1,2 triệu tỷ đồng. Như vậy, Thành phố cần huy động khoảng 2 triệu tỷ đồng từ các nguồn lực bên ngoài, trong đó vốn đầu tư tư nhân đóng vai trò quan trọng.

Một điều đáng chú ý là lần đầu tiên tốc độ giải ngân đầu tư công trong 9 tháng của Thành phố rất cao, đạt đến 75,5%; cao hơn bình quân chung cả nước (gần 70%). Trong số này, đầu tư đạt kết quả rất tốt.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư , và khẳng định Thành phố luôn sẵn sàng ủng hộ, đồng hành cùng các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh tăng trưởng đầu tư của toàn xã hội.

Ngay trong tháng 10, các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của Thành phố, khẩn trương hoàn thiện các hợp đồng, thủ tục cần thiết để sớm triển khai dự án.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của chính quyền và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, việc tăng tốc đầu tư công đi đôi với khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân sẽ tạo động lực quan trọng để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên”, ông Được nói.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng cam kết Thành phố luôn xác định việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, xem nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án đã ký kết và đưa nguồn lực vào khai thác thực tế.

TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đẩy nhanh giải ngân các dự án đã cam kết, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua, TP.HCM đã tập trung chỉ đạo xử lý các dự án gặp vướng mắc. Đến nay, khoảng 100% số dự án thuộc diện rà soát đã được tháo gỡ hoặc xác định hướng xử lý.

Tuy nhiên, theo ông Được, kết quả xử lý mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu từ nay đến cuối năm là giải quyết 100% các dự án còn vướng mắc; trong đó, phấn đấu đưa trên 50% số dự án sau khi được tháo gỡ vào hoạt động, khai thác, đưa đất đai vào sử dụng thực tế, phát huy hiệu quả.

Cùng với đó là phát huy vai trò dẫn dắt của các tập đoàn, doanh nghiệp có dự án quy mô lớn.

Các tập đoàn, doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn được yêu cầu đồng hành cùng Thành phố, chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, sớm đưa công trình vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế.

Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định pháp luật để doanh nghiệp phát huy nguồn lực, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,2% trở lên trong năm 2026.

Nếu không tính dầu khí, mức tăng trưởng GRDP của TP.HCM trong 9 tháng năm 2026 là 9,16%.

Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng các ngành chưa đạt

Đánh giá của UBND TP.HCM, khoảng cách giữa kết quả thực hiện và mục tiêu tăng trưởng cả năm dù tăng đáng kể, nhưng một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm là tạo thêm năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án và kích thích nhu cầu tiêu dùng, đầu tư.

Nhiều ngành, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu tăng trưởng sẽ thực hiện điều chỉnh để đảm bảo mức tăng.

Theo kịch bản điều hành, để đạt mục tiêu GRDP tăng 10,2% trong cả năm 2026, tốc độ tăng trưởng quý 4 cần đạt 13,23%. Đây là mức tăng cao, đòi hỏi các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và tạo ra kết quả thực chất trong thời gian ngắn.

Thành phố dự kiến điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đối với các ngành, lĩnh vực chưa đạt yêu cầu. Đồng thời rà soát những dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo thêm giá trị tăng thêm trong ba tháng cuối năm.

Xét theo khu vực kinh tế, dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của TP.HCM với mức tăng 9,27% trong 9 tháng. Mức này chưa đạt kịch bản đã đề ra là 9,63%.

Công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%, mức này cũng chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,86%. Trong đó, khai khoáng tăng trưởng 9,13%, thấp hơn kịch bản là 10,38%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 9,32%, thấp hơn kịch bản là 10,01%; cung cấp nước, xử lý rác thải đạt 3,26%, thấp hơn kịch bản là 5,53%.

Ngành xây dựng duy trì đà tăng trưởng khá, đạt 10,45% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản là 11,23%.

Theo Thống kê TP.HCM, với kịch bản quý cuối năm phải đạt mức tăng 13,23% thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cần tăng 3,46%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,84%; trong đó riêng xây dựng tăng 17,11%.

Khu vực dịch vụ phải tăng 13,32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 12,24%...

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng vào huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, vốn FDI, các dự án PPP, và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao... sẽ đóng góp lớn cho tăng trưởng.

Cùng với đó là điều hành kế hoạch vốn linh hoạt. Đối với dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ, chủ động rà soát để điều chuyển vốn theo quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phấn đấu hoàn thành kế hoạch chung.

Thành phố cũng đặt kỳ vọng vào việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án PPP và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu và công nghệ số.

Để đảm bảo mức tăng của các ngành đóng góp lớn cho tăng trưởng, trong đó với công nghiệp, trọng tâm của Thành phố là tháo gỡ khó khăn về vốn, nguyên liệu, lao động, mặt bằng và thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp tăng công suất, mở rộng đơn hàng và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án đầu tư vào hoạt động.

Ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Thành phố sẽ đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, kết nối cung cầu và mua sắm cuối năm. Du lịch được thúc đẩy thông qua các sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội, phát triển sản phẩm đặc trưng và tăng quảng bá để nâng lượng khách, thời gian lưu trú và mức chi tiêu.

Song song đó, việc tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt. Những dự án có khả năng triển khai ngay, tạo việc làm, đóng góp nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng sẽ được ưu tiên xử lý.

Ngoài ra, TP.HCM phải đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, công trình trọng điểm đã khởi công; khẩn trương tổ chức đầu tư, thi công, bảo đảm tiến độ và khối lượng thực hiện trong những tháng cuối năm.

Trong quý cuối năm, TP.HCM ưu tiên triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị, chống ngập, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên và các công trình có tác động lan tỏa.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, có 14 công trình trọng điểm dự kiến khởi công ngay những tháng cuối năm, trong đó 9 dự án đầu tư công và 5 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP.