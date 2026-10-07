TP.HCM: Điều chỉnh hành trình 13 tuyến xe buýt để thi công tuyến Metro số 2

Theo đó, 13 tuyến bị ảnh hưởng gồm: các tuyến 5, 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02 và DL04.

13 tuyến xe buýt tại TP.HCM sẽ tạm thời điều chỉnh hành trình phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: Mai Huyên).

Cụ thể, tuyến 5 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Biên Hòa): Chiều từ Bến xe Biên Hòa về Bến xe buýt Chợ Lớn được điều chỉnh đoạn Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Minh Khai sang Võ Văn Tần - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương. Chiều ngược lại giữ nguyên.

Tuyến 6 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Đại học Nông Lâm): Chiều từ Đại học Nông Lâm về Bến xe buýt Chợ Lớn được điều chỉnh qua Võ Văn Tần - Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ. Chiều đi không thay đổi.

Tuyến 13 (Bến xe buýt Sài Gòn - Bến xe Củ Chi): Chiều từ Bến xe Củ Chi về Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực ga ST07 (Bảy Hiền) và ST02 (Tao Đàn).

Tại khu vực ga Bảy Hiền, xe đi theo hướng Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - vòng xoay Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt - Cách Mạng Tháng Tám.

Tại khu vực ga Tao Đàn, xe đi theo hướng Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai - Bến xe buýt Sài Gòn. Chiều ngược lại không thay đổi.

Tuyến 14 (Bến xe Miền Đông - 3/2 - Bến xe Miền Tây): Chiều từ Bến xe Miền Đông đi Bến xe Miền Tây được điều chỉnh từ Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Minh Khai sang Võ Văn Tần - Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ. Chiều ngược lại giữ nguyên.

Tuyến 28 (Bến xe buýt Sài Gòn - Chợ Xuân Thới Thượng): Chiều từ Chợ Xuân Thới Thượng về Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh từ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng - Lê Lai sang Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng - Lê Lai. Chiều đi không thay đổi.

Tuyến 30 (Chợ Tân Hương - Bến xe buýt Văn Thánh): Chiều từ Chợ Tân Hương đi Bến xe buýt Văn Thánh được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám, theo hướng Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - vòng xoay Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt - Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ. Chiều ngược lại giữ nguyên.

Tuyến 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến xe buýt Đầm Sen): Cả hai chiều được điều chỉnh. Chiều từ Khu dân cư Tân Quy đi Bến xe buýt Đầm Sen qua Phạm Hồng Thái - Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Văn Cừ. Chiều ngược lại đi theo Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học.

Tuyến 65 (Bến Thành - Cách Mạng Tháng Tám - Bến xe An Sương): Chiều từ Bến xe An Sương về Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực ga Bảy Hiền và ga Tao Đàn theo phương án tương tự tuyến 13. Chiều ngược lại giữ nguyên.

Tuyến 69 (Bến xe buýt Sài Gòn - Khu dân cư Vĩnh Lộc): Chiều từ Khu dân cư Vĩnh Lộc về Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh từ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám sang Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai. Chiều đi không thay đổi.

Tuyến 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga): Chiều từ Bến xe Ngã tư Ga về Bến xe buýt Chợ Lớn được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám theo hướng Trường Chinh - Lý Thường Kiệt - vòng xoay Lạc Long Quân - Lý Thường Kiệt - Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn. Chiều đi giữ nguyên.

Các tuyến DL01, DL02 và DL04 (xe buýt 2 tầng phục vụ du lịch) cũng được điều chỉnh một số đoạn hành trình.

DL01 đi theo hướng Võ Văn Tần - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Lê Lai - Tôn Thất Tùng - Phạm Ngũ Lão.

DL02 đi theo hướng Võ Văn Tần - Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ - Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng - Phạm Ngũ Lão.

DL04 được điều chỉnh theo hướng Võ Văn Tần - Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu - Lý Thái Tổ - Hùng Vương.