TP.HCM điều chỉnh giao thông phục vụ thi công Metro số 2 từ ngày 10.10.2026

Người dân lưu thông trên đường Trường Chinh

Ngày 5.10, Sở Xây dựng TP.HCM có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường và tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ, nhằm phục vụ thi công dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo đó, từ ngày 10.10.2026, việc tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Sương Nguyệt Ánh, đường Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ được điều chỉnh.

Cụ thể, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, tổ chức lưu thông một chiều đối với các loại xe theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế gồm: Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, cũng tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế gồm: Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) – Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) – Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với các loại phương tiện.

Tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh như sau: Trên đường Trường Chinh, phương tiện chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng và rẽ trái tại giao lộ.

Việc điều chỉnh giao thông nhằm tạo điều kiện tổ chức thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.