TP.HCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm từ ngày 5/11

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường khu vực trung tâm nhằm phục vụ Chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026.

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường trung tâm để tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Theo đó, từ 0h ngày 5/11 đến 23h ngày 8/11, tất cả phương tiện bị tạm ngưng lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur để phục vụ công tác thi công, tổng duyệt và tháo dỡ các hạng mục chương trình.

Riêng trong ngày 8/11, từ 5h đến khi kết thúc chương trình, lực lượng chức năng tiếp tục tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch và đường Pasteur, đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes.

Chương trình đi bộ có điểm xuất phát và kết thúc trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch. Lộ trình di chuyển gồm: Lê Duẩn - Công xã Paris - Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Pasteur - Lê Duẩn.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, Phòng CSGT hướng dẫn người dân chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế.

Trong giai đoạn thi công, tổng duyệt và tháo dỡ, phương tiện có thể di chuyển theo các hướng: Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Võ Thị Sáu; Lê Duẩn - Công xã Paris - Nguyễn Du; Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai - Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng; hoặc Pasteur - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong ngày 8/11, người tham gia giao thông được khuyến cáo tránh các tuyến đường thuộc lộ trình đi bộ và lựa chọn hướng lưu thông phù hợp. Cụ thể, hướng từ Lê Duẩn có thể đi theo Phạm Ngọc Thạch - Alexandre de Rhodes - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai để về các phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông.

Hướng từ Lê Thánh Tôn có thể đi Hai Bà Trưng - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi để về các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ. Từ đường Lê Lợi, phương tiện có thể đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - dạ cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng để về phường Sài Gòn, An Khánh.

Ngoài ra, phương tiện từ đường Lê Lợi có thể đi theo Lê Lai - Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai để di chuyển về các phường Xuân Hòa, Tân Định, Nhiêu Lộc.

Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, sắp xếp thời gian và lựa chọn lộ trình phù hợp; đồng thời giảm tốc độ, chú ý quan sát, chấp hành hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng và hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.