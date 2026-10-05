TP.HCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm từ 10/10

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có ý kiến về giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông khu vực Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định.

Xe máy được rẽ trái liên tục từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng

Nhằm tăng cường giải quyết tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM thực hiện ngay việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số tuyến đường.

Trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ Nguyễn Văn Giai đến Điện Biên Phủ, tổ chức giao thông 2 chiều đối với ôtô con và xe 2 bánh. Xe tải và xe khách lưu thông một chiều theo hướng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Giai.

Từ ngày 10/10, trên đường Điện Biên Phủ, thành phố tổ chức đèn rẽ trái liên tục để xe 2 bánh từ Điện Biên Phủ rẽ trái liên tục vào Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hoài Bảo.

Trên đường Điện Biên Phủ, thành phố tổ chức đèn rẽ trái liên tục để xe 2 bánh từ Điện Biên Phủ rẽ trái liên tục vào Đinh Tiên Hoàng.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ lắp bổ sung biển chỉ dẫn cho các loại xe có nhu cầu rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng sử dụng lộ trình qua đường Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh để ra Đinh Tiên Hoàng. Phương án nhằm giảm áp lực giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Thử nghiệm dựng dải phân cách tại nút Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh

Một thay đổi khác được thực hiện trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, cơ quan chức năng sẽ thử nghiệm lắp bổ sung dải phân cách giữa đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ cầu Bông đến, để nối vào đường Võ Thị Sáu.

Theo Sở Xây dựng, việc này nhằm ngăn lượng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào Nguyễn Phi Khanh gây ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông điều chỉnh dải phân cách trong quá trình thử nghiệm để đưa ra giải pháp tối ưu ngoài thực tế.

Cũng trên đường Đinh Tiên Hoàng, ôtô bị cấm rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Giai từ 17h đến 19h.

Tại Hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), cấm lưu thông ngược chiều từ 6h đến 8h30 và 16h đến 18h30, theo hướng từ Nguyễn Thành Ý đến Điện Biên Phủ.

Các phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên được thực hiện kể từ ngày 10/10.

Sở Xây dựng giao các đơn vị liên quan theo dõi tình hình giao thông tại các giao lộ để nghiên cứu điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu phù hợp thực tế. Công an TP.HCM và UBND phường Tân Định được đề nghị tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, đặc biệt vào các thời điểm cao điểm.

Trường hợp tình hình giao thông tại khu vực điều chỉnh diễn biến phức tạp, xảy ra ùn tắc, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất Sở Xây dựng phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông khu vực.