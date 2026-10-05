Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành – Tham Lương, do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Theo phương án được Sở Xây dựng thông báo, kể từ ngày 10/10/2026, việc lưu thông trên các tuyến đường và khu vực nêu trên được tổ chức như sau:

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, các loại phương tiện được tổ chức lưu thông một chiều, theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

TP.HCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công Metro số 2.

Phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám → Nguyễn Thị Minh Khai → Huyền Trân Công Chúa → Thủ Khoa Huân → Lê Thánh Tôn → Phạm Hồng Thái → Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, các loại phương tiện cũng được tổ chức lưu thông một chiều, theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình lưu thông thay thế được hướng dẫn gồm: Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) → Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) → Cao Thắng → Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong khi đó, trên đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân, các loại phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều.

Tại giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ, việc lưu thông cũng được điều chỉnh.

TP.HCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công Metro số 2.

Cụ thể, đối với phương tiện trên đường Trường Chinh, chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời cấm đi thẳng và rẽ trái.

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông khi lưu thông qua các khu vực trên chấp hành hướng dẫn, biển báo giao thông và phương án tổ chức giao thông mới, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công tuyến Metro số 2.