TP.HCM điều chỉnh giao thông 4 tuyến đường tại phường Tân Định từ 10/10

Chiều 8/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Sở đã ban hành Công văn số 35386/SXD-BTKT ngày 2/10/2026 về phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực phường Tân Định.

Theo đó, phương án được triển khai đồng bộ trên 4 tuyến đường, bắt đầu từ ngày 10/10.

Điều chỉnh giao thông trên 4 tuyến

Theo ông Phạm Quốc Huy, sau khi hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, năng lực thông hành trên trục Điện Biên Phủ được cải thiện, phương tiện thoát nhanh hơn và dồn về các tuyến Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu.

Ông Phạm Quốc Huy, Phó Trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM.

Từ đó, tại một số giao lộ xuất hiện tình trạng ùn ứ vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông đồng bộ tại khu vực phường Tân Định được thực hiện nhằm xử lý các điểm xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, tổ chức lưu thông 2 chiều đối với ô tô con và xe 2 bánh. Riêng xe tải và xe khách được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Văn Giai.

Trên đường Điện Biên Phủ, tổ chức đèn rẽ trái liên tục để xe 2 bánh từ đường Điện Biên Phủ được rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng. Đồng thời, bổ sung biển báo hướng dẫn các phương tiện có nhu cầu rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng đi theo lộ trình qua đường Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, đường Huỳnh Khương Ninh để ra Đinh Tiên Hoàng.

Phương án này nhằm phân bổ lại dòng phương tiện, giảm áp lực tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Bốn tuyến đường trung tâm sẽ điều chỉnh phương án giao thông.

Tại đường Đinh Tiên Hoàng, khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh sẽ được thử nghiệm lắp đặt bổ sung dải phân cách giữa đường theo hướng từ cầu Bông đến đường Võ Thị Sáu.

Dải phân cách nhằm ngăn phương tiện băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để vào Nguyễn Phi Khanh, qua đó hạn chế xung đột giao thông và nguy cơ ùn tắc tại khu vực.

Ngoài ra, ô tô sẽ bị cấm rẽ phải từ đường Đinh Tiên Hoàng vào đường Nguyễn Văn Giai trong thời gian từ 17h đến 19h.

Đối với hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), tổ chức cấm lưu thông ngược chiều theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ trong hai khung giờ 6h - 8h30 và 16h - 18h30.

Không xử phạt ngay trong thời gian đầu

Để người dân làm quen với phương án mới, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp Công an phường Tân Định và UBND phường Tân Định bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết và hướng dẫn giao thông trong những ngày đầu triển khai.

Khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ đã áp dụng đèn tín hiệu giao thông từ tháng 5/2026.

Các lực lượng chức năng sẽ tập trung hướng dẫn, điều tiết tại hiện trường, hạn chế xáo trộn trong quá trình người dân thay đổi lộ trình. Theo phương án, việc xử phạt sẽ không được áp dụng ngay trong thời gian đầu triển khai.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật theo dõi lưu lượng phương tiện thông qua hệ thống camera giám sát.

Trên cơ sở lưu lượng thực tế, các đơn vị sẽ linh hoạt điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu, đồng thời nghiên cứu tổ chức pha đèn theo phương án "làn sóng xanh" tại các giao lộ kế cận nhằm giải tỏa dòng phương tiện nhanh hơn.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, phương án điều chỉnh giao thông tại khu vực phường Tân Định được xác định là giai đoạn thử nghiệm thực tế. Do đó, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật sẽ thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi diễn biến giao thông.

Trên cơ sở tình hình thực tế, các đơn vị có thể tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm lưu thông thuận lợi, hạn chế ùn tắc và nâng cao an toàn giao thông tại khu vực.