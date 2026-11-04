TP.HCM điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng Mỹ Xuân A

Ảnh minh họa. (Nguồn: portcoast.com.vn)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7380/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng Mỹ Xuân A. Các nội dung điều chỉnh gồm nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm, diện tích sử dụng đất và tổng vốn đầu tư.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần VTA Global Port được xác định là nhà đầu tư thực hiện dự án, thay thế nội dung nhà đầu tư trước đó. Dự án được triển khai tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, với diện tích sử dụng 502.477,2 m², theo hợp đồng thuê đất ký ngày 05/8/2026 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty Cổ phần VTA Global Port.

Tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh là 2.096,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 419,3 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn; vốn huy động đạt 1.677 tỷ đồng, chiếm 80%. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn được thực hiện theo tiến độ triển khai dự án.

Cảng Mỹ Xuân A được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm sản xuất tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, các khu công nghiệp lân cận và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Theo quy mô được phê duyệt, lượng hàng hóa thông qua cảng ở giai đoạn I dự kiến khoảng 1 triệu tấn/năm, giai đoạn II khoảng 3 triệu tấn/năm. Các loại hàng hóa khai thác gồm hàng container, hàng bao kiện và hàng rời.

Về khả năng tiếp nhận phương tiện, giai đoạn I, cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải 15.000 DWT đầy tải và tàu 30.000 DWT với mớn nước thích hợp. Ở giai đoạn II, cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (21/10/2008). Theo tiến độ đã được xác định tại Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 27/6/2025, toàn bộ dự án phải hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành chậm nhất ngày 27/6/2027.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty Cổ phần VTA Global Port kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư đối với dự án; thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án theo quy định; bảo đảm đầy đủ vốn chủ sở hữu, vốn huy động theo tiến độ, đáp ứng các điều kiện cấp tín dụng và cụ thể hóa phương án huy động vốn vay bằng hợp đồng tín dụng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và hoàn tất các thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định. Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trường hợp nhà đầu tư vi phạm tiến độ hoặc không đáp ứng các điều kiện sử dụng đất, xây dựng mà không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định, dự án sẽ bị xem xét xử lý vi phạm và chấm dứt hoạt động theo pháp luật về đầu tư. Các sở, ngành liên quan và UBND phường Phú Mỹ được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm phát sinh.