TP.HCM di dời lưới điện dự án hầm chui ngã năm Phước Kiến hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 30/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến.

Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến.

Theo đó, gói tư vấn khảo sát và lập hồ sơ bồi thường có giá 152,5 triệu đồng, thời gian thực hiện 60 ngày. Gói tư vấn thẩm tra hồ sơ bồi thường có giá 42,1 triệu đồng, thực hiện trong 30 ngày. Cả hai sử dụng ngân sách thành phố, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, hợp đồng trọn gói và dự kiến lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026.

Các đơn vị tư vấn sẽ khảo sát hiện trạng, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện; đồng thời thẩm tra hồ sơ, khối lượng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, di dời.

Việc bổ sung các gói thầu này liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và xử lý hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công dự án. Hiện công trình còn vướng mặt bằng, trong đó có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện.

Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến được khởi công ngày 19/8/2025, tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng. Công trình gồm hầm bê tông cốt thép dài khoảng 630 m, trong đó đoạn hầm kín rộng 22,4 m, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 40 km/h. Dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh và camera giám sát.

Hiện nhà thầu đang thi công ép cọc bê tông cốt thép.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, sau hơn một năm khởi công, công trình đạt hơn 45% khối lượng và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Ông Nguyễn Thế Chính, Phó giám đốc Ban điều hành xây dựng hầm chui Ngã năm Phước Kiến, cho biết nhà thầu đang ép cọc tại khu vực hầm hở. Tại khu vực trạm bơm, nhà thầu cũng đang ép cọc bê tông cốt thép.

Theo ông Chính, việc còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đường điện, đang ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Ngã năm Phước Kiến là nút giao có mật độ phương tiện lớn, kết nối nhiều tuyến đường trong khu vực Bình Dương trước đây. Hầm chui được đầu tư nhằm tăng khả năng lưu thông, giảm xung đột giao thông tại nút giao.