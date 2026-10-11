TP.HCM đề xuất tiêu chí khu công nghiệp sinh thái, hướng tới sản xuất xanh

TP.HCM đặt mục tiêu chuyển đổi 10 khu công nghiệp sinh thái vào năm 2045. (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, một trong những yêu cầu đáng chú ý đối với khu công nghiệp sinh thái là tối thiểu 10% tổng nhu cầu điện năng tiêu thụ hằng năm của các doanh nghiệp phải được đáp ứng từ nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn điện có thể đến từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, mua bán điện trực tiếp từ các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo hoặc các nguồn khác theo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng đề xuất nâng tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn từ 20% lên 25%. Theo đó, khu công nghiệp sinh thái phải có tối thiểu 10% doanh nghiệp sinh thái hoặc ít nhất 25% doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất và giảm phát thải trên một đơn vị sản phẩm.

Về cộng sinh công nghiệp, mỗi khu công nghiệp sinh thái phải có ít nhất một hoạt động thuộc từng hình thức: trao đổi yếu tố đầu vào, đầu ra; sử dụng chung hạ tầng và sử dụng chung dịch vụ.

Đối với các khu công nghiệp thành lập mới theo định hướng sinh thái, tổng diện tích đất cây xanh, giao thông, khu kỹ thuật và hạ tầng xã hội dùng chung phải đạt tối thiểu 28%. Trong đó, đất cây xanh chiếm ít nhất 12% và đất hạ tầng xã hội dùng chung tối thiểu 2%.

Dự thảo lần đầu xây dựng bộ tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái do pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể. Theo đó, cụm công nghiệp thành lập mới theo định hướng sinh thái phải dành tối thiểu 23% tổng diện tích cho đất cây xanh, giao thông và các khu kỹ thuật dùng chung, trong đó đất cây xanh chiếm ít nhất 12%. Mỗi cụm phải có ít nhất một hoạt động cộng sinh công nghiệp; tối thiểu 5% doanh nghiệp là doanh nghiệp sinh thái hoặc ít nhất 15% doanh nghiệp áp dụng các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, sản xuất sạch hơn và kinh tế tuần hoàn.

TP.HCM hiện có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó 58 khu đang hoạt động; cùng với đó là 26 cụm công nghiệp hiện hữu.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 6 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đạt tiêu chí chứng nhận sinh thái. Đến năm 2045, các con số này lần lượt là tối thiểu 10 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp.