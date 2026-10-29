TP.HCM đề xuất thu nhập tới 265,5 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài

Tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 29/10, UBND TP.HCM trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Việc này nhằm kịp thời cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Phát triển đô thị và các quy định pháp luật có liên quan; xây dựng một khung chính sách thống nhất để phát hiện, tạo nguồn, thu hút, tuyển chọn, tuyển dụng, sử dụng, ký kết hợp đồng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, đánh giá và trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng phục vụ yêu cầu phát triển TP.HCM trong giai đoạn mới.

TP.HCM đề xuất thu nhập cao để hút nhân tài.

Theo tờ trình, chính sách được mở rộng, bao quát toàn bộ chu trình phát hiện, tạo nguồn, thu hút, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ, đánh giá và phát triển nhân tài; đồng thời xác định 3 hình thức thực hiện chính sách: ký hợp đồng chuyên gia; tuyển dụng công chức, viên chức; xét công nhận cán bộ, công chức, viên chức hiện hữu.

Chuyên gia có thể nhận hỗ trợ ban đầu tới 531 triệu đồng

Đối với hình thức thu hút chuyên gia, người có tài năng bằng hình thức ký kết hợp đồng, các chính sách đãi ngộ gồm:

Hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần ngay khi ký hợp đồng lần đầu: 80 đến 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 424,8 triệu đồng đến 531 triệu đồng/người.

Thu nhập hằng tháng ở mức cạnh tranh cao: từ 20 đến 50 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng, tương đương 106,2 - 265,5 triệu đồng/người/tháng.

So với khung thu nhập từ 30 - 100 triệu đồng/người/tháng của Nghị quyết 27/2023, mức trần mới tăng khả năng cạnh tranh với khu vực nghiên cứu, công nghệ và doanh nghiệp quốc tế, qua đó thu hút được người có khả năng đảm nhận các công trình đặc biệt khó.

Khuyến khích theo công trình, sản phẩm: Công trình do 1 cá nhân thực hiện được hưởng 5% kinh phí ngân sách thành phố thực tế chi trả cho công trình, không thấp hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2 triệu đồng/người/công trình; nếu công trình có kinh phí ngân sách thành phố vượt 20 tỷ đồng, mức khuyến khích tối đa 300 lần, tương đương 1,593 tỷ đồng/người/công trình.

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 29-30/10. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Đối với công trình do nhóm chuyên gia cùng thực hiện: tổng mức khuyến khích bằng 5% kinh phí ngân sách thành phố thực tế chi trả; mức bình quân mỗi thành viên không thấp hơn 10 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 53,1 triệu đồng/người/công trình; mức khuyến khích chung tối đa 600 lần, tương đương 3,186 tỷ đồng/nhóm/công trình, phân chia theo đóng góp và hồ sơ đánh giá.

Đối với người có tài năng ở vị trí không yêu cầu thực hiện công trình: được đề xuất khuyến khích theo thành tích, giải thưởng và mức độ đóng góp theo cơ chế khen thưởng đặc thù của thành phố, tổng mức tối đa 300 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 1,593 tỷ đồng/giải.

Hỗ trợ về nhà ở: được xem xét bố trí nhà ở công vụ, nhà ở chuyên gia khi đúng đối tượng, điều kiện; trường hợp không thuộc diện bố trí nhà ở và chưa hưởng hỗ trợ nhà ở cùng tính chất, có hợp đồng thuê nhà hợp pháp và chứng từ hợp lệ thì hỗ trợ tiền thuê nhà thực tế tối đa 4 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng, tương đương tối đa 21,24 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, thành phố còn có chăm sóc sức khỏe và chính sách cho gia đình; hưởng chính sách đầu tư cho môi trường nghiên cứu và phát huy tài năng: được tạo điều kiện tiếp cận phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu, thư viện của thành phố và hạ tầng phục vụ nhiệm vụ…

Hỗ trợ thu nhập vượt trội cho công chức tài năng

Đối với hình thức tuyển dụng cá nhân có chuyên môn, trình độ cao vào làm công chức, viên chức, TP.HCM thực hiện xét tuyển công chức, viên chức theo quy định pháp luật hiện hành (không thi tuyển). Các chính sách đãi ngộ.

Hỗ trợ thu nhập vượt trội (ngoài tiền lương, thu nhập tăng thêm): Giáo sư, Phó giáo sư và người đáp ứng tiêu chuẩn theo Quy định được hỗ trợ 5 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 26,55 triệu đồng/người/tháng;

Người có trình độ tiến sĩ và tương đương được hỗ trợ 4 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 21,24 triệu đồng/người/tháng;

Người có trình độ thạc sĩ và tương đương hoặc người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 3 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 15,93 triệu đồng/người/tháng;

Các trường hợp còn lại đủ điều kiện tuyển dụng được hỗ trợ 2 lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương 10,62 triệu đồng/người/tháng.

Theo UBND TP.HCM, việc không kịp thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng sẽ làm tăng tình trạng “chảy máu chất xám” trong khu vực công khi đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn sâu, trình độ cao rời đi.

Mức hỗ trợ nêu trên theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng từng quý, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hưởng 100% mức hỗ trợ, hoàn thành tốt nhiệm vụ hưởng 80%, dưới mức hoàn thành tốt nhiệm vụ không hưởng trong quý.

Thời gian hưởng hỗ trợ lần đầu là 5 năm; sau đó có thể xem xét gia hạn từng năm khi đáp ứng điều kiện, tổng thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm.

Khuyến khích theo công trình, sản phẩm: Công trình do 1 cá nhân thực hiện 1% kinh phí ngân sách thành phố thực tế chi trả cho công trình, tối thiểu 50 triệu đồng, tối đa 500 triệu đồng/người/công trình, sau khi được nghiệm thu hoặc được phê duyệt, công nhận theo quy định.

Công trình do nhóm thực hiện: tổng mức khuyến khích bằng 5% kinh phí thực tế chi trả cho công trình, bảo đảm mức bình quân 20 - 100 triệu đồng/người/công trình và thực hiện phân chia theo công sức đóng góp hoặc thỏa thuận phù hợp quy định.

Hỗ trợ nhà ở: người được xác nhận đang gặp khó khăn về nhà ở theo quy định và chưa hưởng chính sách tương tự được xem xét hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà thực tế, nhưng không quá 2 lần mức lương tối thiểu vùng I/người/tháng, tương đương 10,62 triệu đồng/tháng; đồng thời được xem xét mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện pháp luật.

Ngoài ra, còn được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp; cơ hội phát triển nhanh đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; ưu tiên sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm.

Với những chính sách đãi ngộ trên, thành phố kỳ vọng đạt được là hình thành đội ngũ tham mưu, tổ chức thực hiện có chất lượng, ổn định lâu dài, tạo nguồn cán bộ có năng lực thực tiễn và đóng góp trực tiếp vào nhiệm vụ đột phá, chiến lược.

Không bỏ sót người tài đang cống hiến khu vực công

Đối với hình thức trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ, TP.HCM tập trung phát hiện, trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, có thành tích đặc biệt xuất sắc và sản phẩm chuyên môn được cấp có thẩm quyền công nhận, đáp ứng điều kiện.

Đây là cơ chế bảo đảm không bỏ sót người tài đang cống hiến trong hệ thống chính trị thành phố, tạo động lực cho đội ngũ hiện hữu phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ khó, cấp bách.

TP.HCM dự kiến chi hơn 379,6 tỷ đồng để thu hút 130 nhân tài trong một năm.

Trên cơ sở được xét công nhận theo quy định, các trường hợp này được áp dụng những chính sách dành cho cá nhân có chuyên môn, trình độ cao vào làm công chức, viên chức, khi đáp ứng điều kiện tương ứng; bao gồm hỗ trợ thu nhập theo 2 - 5 lần mức lương tối thiểu vùng I (10,62 - 26,55 triệu đồng/tháng), khuyến khích công trình, nhà ở, đào tạo, bồi dưỡng và môi trường làm việc.

Hỗ trợ thu nhập lần đầu là 5 năm kể từ ngày quyết định công nhận có hiệu lực, có thể gia hạn theo điều kiện, tổng thời gian không quá 10 năm; việc đánh giá được thực hiện theo quý gắn với nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể.

UBND TP.HCM cũng tính toán nguồn lực chi trả cho nhóm nhân lực này. Với dự kiến 130 trường hợp trong 1 năm là hơn 379,6 tỷ đồng, gồm 50 trường hợp ký hợp đồng chuyên gia và 80 trường hợp tuyển dụng công chức, viên chức.

Đây là dự toán mức chi trong các điều kiện giả định thu hút và đãi ngộ ở mức cao nhất của từng đối tượng trong 1 năm. Việc chi trả thực tế phải căn cứ nhiệm vụ được giao, kết quả đầu ra, điều kiện hưởng chính sách và khả năng cân đối ngân sách.