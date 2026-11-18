UBND TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Thời gian lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết đến hết ngày 26/11, thông qua Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Dự thảo gồm 2 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 và khoản 7, khoản 8 Điều 5 của Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND ngày 22/9/2026. Việc điều chỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý linh hoạt hơn để triển khai các khu vực TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị.

Gỡ vướng thủ tục quy hoạch, tạo quỹ đất đối ứng

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung cơ chế xác định ranh giới quy hoạch TOD trong thời gian quy hoạch khu vực TOD chưa được chấp thuận hoặc phê duyệt.

TP.HCM đang hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo đó, đối với những khu vực phù hợp với Quy hoạch tổng thể TP.HCM hoặc các quy hoạch liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và còn hiệu lực, trường hợp cần điều chỉnh chức năng sử dụng đất, nâng cao chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để tạo quỹ đất đối ứng cho các dự án BT, dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án cấp thiết khác, cơ chế mới sẽ được xem xét áp dụng.

Trên cơ sở vị trí nhà ga, depot đã được xác định trong quy hoạch được duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất ranh giới khu vực TOD, trình Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét, chấp thuận.

Sau khi ranh giới TOD được chấp thuận, UBND xã, phường, đặc khu theo phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000; đồng thời tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với khu vực, khu đất cần thiết làm cơ sở triển khai dự án.

Việc điều chỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch cấp trên, khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các quy định pháp luật liên quan.

Quỹ đất quanh các nhà ga metro được kỳ vọng trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển hạ tầng đô thị.

Sau khi phương án tuyến, vị trí công trình trên tuyến của dự án đường sắt địa phương được phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiếp tục rà soát, đề xuất cập nhật, điều chỉnh ranh giới quy hoạch TOD và các quy hoạch liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Theo UBND TP.HCM, thực tế hiện nay, một số dự án trọng điểm, ưu tiên, trong đó có các khu đất dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng BT, đang gặp vướng mắc do chưa có phương án tuyến và vị trí nhà ga, đề-pô được phê duyệt. Nếu phải chờ hoàn tất toàn bộ quy trình rà soát, xác định ranh giới TOD mới có thể triển khai các bước tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đưa quỹ đất vào khai thác.

Do đó, cơ chế bổ sung được kỳ vọng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục quy hoạch, tạo điều kiện khai thác quỹ đất, tổ chức đấu giá hoặc thanh toán hợp đồng BT, qua đó bổ sung nguồn lực cho ngân sách và đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị.

Bổ sung cơ chế quy đổi diện tích cây xanh, kết nối không gian trên cao

Bên cạnh tháo gỡ thủ tục quy hoạch, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất bổ sung quy định về chỉ tiêu cây xanh trong khu vực TOD.

Cụ thể, diện tích cây xanh được bố trí trên sàn tầng mái và các tầng công trình, nếu bảo đảm để người dân trong khu vực tiếp cận, sử dụng thuận tiện, được quy đổi bằng 50% diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng.

Phát triển đô thị gắn với metro là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng và không gian đô thị TP.HCM.

Theo UBND TP.HCM, quy định này từng được đưa vào Nghị quyết 21/2026/NQ-HĐND nhưng đã được lược bỏ khi ban hành Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND. Việc chưa có cơ chế quy đổi khiến các dự án TOD gặp khó khăn khi tổ chức quy hoạch theo mô hình đô thị nén, chưa tận dụng hiệu quả không gian phía trên công trình để bố trí các chức năng đô thị khác.

Việc bổ sung trở lại quy định được kỳ vọng tạo sự linh hoạt trong tổ chức không gian, vừa bảo đảm chỉ tiêu cây xanh, chất lượng sống đô thị, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Một nội dung mới khác là cho phép xây dựng hành lang đi bộ trên cao kết nối không gian thương mại, dịch vụ và công cộng giữa các công trình cao tầng trong khu vực quy hoạch TOD. Diện tích hành lang này không tính vào mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất của công trình.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định nhằm khuyến khích nhà đầu tư phát triển các cầu nối giữa những tòa nhà cao tầng, tăng cường kết nối không gian trên cao, tạo điểm nhấn kiến trúc và hỗ trợ tổ chức giao thông, thoát hiểm an toàn giữa các công trình.

TP.HCM hướng đến mô hình đô thị nén, đa chức năng, tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.

UBND TP.HCM cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND là cần thiết để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai quy hoạch TOD, khai thác hiệu quả quỹ đất gắn với hệ thống đường sắt đô thị.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát tổng chỉ tiêu tăng thêm, khả năng đáp ứng hạ tầng và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Theo tờ trình, UBND TP.HCM dự kiến trình HĐND TP.HCM xem xét, thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ Bảy - kỳ họp chuyên đề tổ chức trong tháng 12/2026.