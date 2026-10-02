TP.HCM đề xuất sớm có khung pháp lý quản lý phim AI

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc lĩnh vực VHTTDL

Hôm qua 1.10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật gồm Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch; Luật Thư viện; Luật Điện ảnh; Luật Di sản văn hóa; Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Tham dự có đại diện Công an TP.HCM, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), các doanh nghiệp du lịch, chuyên gia pháp luật và các đơn vị liên quan.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết việc lấy ý kiến nhằm chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Các ý kiến tại hội nghị tập trung vào phân cấp thẩm quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tính thống nhất của quy định pháp luật và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, trong đó có quản lý phim ngắn, phim do AI tạo ra và hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng.

Bà Lều Thị Út, Phó Trưởng phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Du lịch TP.HCM góp ý dự thảo Luật Du lịch

Góp ý dự thảo Luật Du lịch, bà Lều Thị Út, Phó Trưởng phòng Kiểm tra – Pháp chế Sở Du lịch TP.HCM, đề nghị dự thảo luật làm rõ một số nội dung để bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi thực hiện. Trong đó, cần bổ sung nghĩa vụ cung cấp chương trình du lịch bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử cho khách trước khi chuyến đi được thực hiện; quy định rõ thời hạn gỡ bỏ thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên nền tảng số.

Đối với việc công nhận, thu hồi quyết định công nhận khu du lịch, cần bổ sung trường hợp khu du lịch chấm dứt hoạt động, đồng thời làm rõ thẩm quyền, mối quan hệ giữa các chủ thể đề nghị thu hồi, nhất là khi khu du lịch nằm trên địa bàn nhiều xã. Sở cũng đề nghị giữ thẩm quyền thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú từ một đến ba sao cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nhằm bảo đảm tính chuyên môn và tránh phát sinh thêm thủ tục.

Bên cạnh đó, cần thống nhất cách dùng thuật ngữ, rà soát các nội dung viện dẫn sau khi bãi bỏ một số quy định, cập nhật tên cơ quan quản lý nhà nước và bổ sung trách nhiệm của UBND các cấp trong kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về du lịch trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Trưởng Phòng Kiểm tra – Pháp chế và Hợp tác quốc tế Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong phối hợp quản lý nhà nước về du lịch

Ông Nguyễn Minh Nghĩa, Trưởng Phòng Kiểm tra – Pháp chế và Hợp tác quốc tế Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong phối hợp quản lý nhà nước về du lịch, nhất là đối với những trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài kết hợp hoạt động tôn giáo với hoạt động du lịch.

“Hiện nay có trường hợp mục sư hoặc tổ chức nước ngoài vào Việt Nam, kết hợp hoạt động truyền đạo với việc đi du lịch nhưng chưa đăng ký. Vì vậy, cần có cơ chế phối hợp để quản lý những hoạt động này, trong đó có thể giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ VHTTDL”.

Ông Nghĩa cũng đề nghị xem xét quy định giao UBND cấp xã kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ du lịch. Theo ông, cần đánh giá khả năng đáp ứng về nhân lực chuyên môn của cấp xã, đồng thời quy định rõ thẩm quyền xử lý, chế tài khi phát hiện vi phạm.

Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM Vĩnh Quốc Bảo góp ý dự thảo Luật Thư viện

Ông Vĩnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM, đề nghị dự thảo Luật Thư viện làm rõ thẩm quyền tiếp nhận thông báo thành lập, sáp nhập thư viện, nhất là đối với các cơ sở giáo dục thuộc ngành giáo dục quản lý.

Đồng thời, cần quy định cụ thể trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý thư viện, gồm bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự; duy trì không gian đọc; tổ chức liên thông giữa thư viện công cộng và thư viện trường học. Ông cũng đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh theo hướng chủ trì xây dựng, vận hành nền tảng thư viện số và hệ thống quản lý dùng chung cho mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn.

Luật sư Trương Thị Hòa góp ý cho các dự thảo luật

Luật sư Trương Thị Hòa cũng góp ý một số nội dung của dự thảo Luật Thư viện. Bà đề nghị bỏ cách diễn đạt “không gian đọc, phòng đọc cơ sở” để tránh cách hiểu khác nhau; đối với thư viện do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập, nên sử dụng khái niệm “phục vụ cộng đồng” thay vì giới hạn đối tượng phục vụ.

Luật sư đồng thời đề nghị quan tâm đào tạo đội ngũ quản lý thư viện và cho phép thư viện cấp tỉnh tiếp nhận xuất bản phẩm phù hợp với chức năng, không giới hạn ở những xuất bản phẩm được xuất bản tại địa phương.

Đại diện Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đề nghị rà soát các trường hợp cơ quan báo chí phải thông báo khi thay đổi nội dung hoạt động, bảo đảm quy định bao quát thực tiễn, tránh thiếu khi phát sinh trường hợp mới. Đại diện trường cũng lưu ý việc quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp đã được đưa ra khỏi Luật Báo chí 2025.

Trong bối cảnh đang sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí, cần xem xét đồng bộ đối với các cơ quan báo chí thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp và hệ thống trang thông tin điện tử tổng hợp, bởi đây là những loại hình vẫn đang hoạt động rộng và được cấp phép, có nhiều điểm gần với hoạt động báo chí.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP.HCM góp ý các dự thảo Luật

Đối với dự thảo Luật Điện ảnh, các ý kiến tập trung vào hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng, trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tổ chức liên hoan phim và những vấn đề phát sinh từ công nghệ mới.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp TP.HCM đề nghị rà soát các quy định dẫn chiếu liên quan đến phổ biến phim trên không gian mạng để bảo đảm chính xác, thống nhất với các quy định về hành vi bị cấm trong hoạt động điện ảnh.

Bà Nhung cũng đề nghị cân nhắc thời điểm có hiệu lực của các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng sớm hơn, bởi tốc độ phát triển của loại hình này đang đặt ra nhiều vấn đề quản lý mới.

Bà Phạm Ngọc Uyên, Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) góp ý dự thảo Luật Di sản văn hóa

Góp ý dự thảo Luật Di sản văn hóa, bà Phạm Ngọc Uyên, Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), đề nghị làm rõ mục đích nghiên cứu, bảo tồn và chủ thể được phép thăm dò, khai quật khảo cổ. Đồng thời, cần quy định cụ thể thẩm quyền xác nhận tình trạng di tích trước khi lập dự án và có thể bổ sung ý kiến của hội đồng khoa học hoặc chuyên gia độc lập.

Đối với quỹ bảo tồn di sản, bà Uyên đề nghị phân định rõ nguồn kinh phí từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, tài trợ. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo văn hóa, lịch sử trong đào tạo hướng dẫn viên tại điểm di sản.

Kết luận hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy đánh giá các ý kiến đóng góp tập trung vào những vấn đề cụ thể, xuất phát từ thực tiễn quản lý và hoạt động chuyên môn. “Chúng tôi xin được tiếp thu và thể hiện đầy đủ các ý kiến trong báo cáo gửi cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và Bộ VHTTDL để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. Đây cũng là cơ sở để Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Quốc hội.

TP.HCM mong muốn sớm có định hướng quản lý phim AI

Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa sau Hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cho biết, thành phố mong muốn dự thảo Luật Điện ảnh bổ sung định hướng quản lý đối với phim ngắn, phim được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các sản phẩm nội dung mới trên môi trường số.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM chủ trì hội nghị

Theo bà Diệu Thúy, Luật Điện ảnh hiện hành chưa có quy định cụ thể đối với phim do AI tạo ra, trong khi các vấn đề về quản lý nội dung, kiểm duyệt và xử lý vi phạm liên quan đến loại hình này đang đặt ra yêu cầu mới.

Do đó, cần xây dựng một khung pháp lý ở cấp luật để làm cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa tiếp tục xây dựng các quy định dưới luật, qua đó có căn cứ quản lý và xử lý những trường hợp vi phạm.

“Cần có một định hướng, khung pháp lý lớn để quản lý chung, sau đó cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa có căn cứ xây dựng các quy định dưới luật để điều chỉnh. Nếu không có căn cứ pháp lý thì khi phát sinh vi phạm sẽ rất khó xử lý, trong khi mức độ ảnh hưởng của những nội dung này có thể rất lớn”, bà Diệu Thúy nói.