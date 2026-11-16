TP.HCM đề xuất phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ quy mô tối thiểu 200 ha

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Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, cơ chế và chính sách phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất hình thành kho dữ liệu mở đặc thù, tạo nguồn tài nguyên phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Theo dự thảo, thành phố sẽ xây dựng Kho dữ liệu mở tại Trung tâm quản lý dữ liệu của khu đô thị. Các tập dữ liệu được cập nhật thường xuyên, xử lý, ẩn danh và bảo đảm yêu cầu bảo mật trước khi đưa vào khai thác.

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển công nghệ tại khu đô thị có thể sử dụng miễn phí nguồn dữ liệu này để huấn luyện mô hình AI, phát triển giải pháp dữ liệu lớn, phần mềm và ứng dụng phục vụ chuyển đổi số.

Đối với những tập dữ liệu chuyên sâu có yêu cầu bảo mật cao, việc khai thác sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng. Các bên phải xác định rõ trách nhiệm bảo mật và cơ chế phân chia giá trị thương mại phát sinh từ hoạt động sử dụng dữ liệu.

Trong quá trình góp ý dự thảo, một số cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đề xuất phân loại dữ liệu thành ba nhóm: dữ liệu mở, dữ liệu thương mại và dữ liệu hạn chế tiếp cận. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế trích lập một phần nguồn thu từ khai thác dữ liệu để tái đầu tư, duy trì và nâng cấp hạ tầng số.

Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ lưu ý hoạt động chia sẻ, khai thác dữ liệu phải tuân thủ quy định về quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các hợp đồng khai thác chỉ áp dụng đối với những loại dữ liệu được phép cung cấp theo quy định.

Dự thảo cũng đề xuất các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước của thành phố ưu tiên đặt hàng, thử nghiệm các giải pháp được phát triển từ nguồn dữ liệu mở nhằm phục vụ công tác quản lý và xây dựng chính quyền số.

Bên cạnh cơ chế khai thác dữ liệu, dự thảo xác định quy mô và các tiêu chí phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, tổng diện tích các phân khu chức năng phải đạt tối thiểu 200 ha và đáp ứng khung tiêu chí đô thị thông minh.

Khu đô thị được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp các hoạt động sống, học tập, làm việc và kinh doanh, tập trung các nguồn lực phục vụ nghiên cứu, phát triển, ươm tạo, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Các tiêu chí phát triển tập trung vào sáu nhóm nội dung cơ bản, trong đó có kết nối đồng bộ giữa không gian nghiên cứu, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và hạ tầng xã hội; sự hiện diện của trường đại học, cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ; môi trường sống hiện đại, bền vững và định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, TP.HCM dự kiến sử dụng ngân sách nhà nước làm vốn mồi đầu tư hệ thống hạ tầng nghiên cứu dùng chung, gồm phòng thí nghiệm, trung tâm dữ liệu, mạng tốc độ cao, không gian ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Các hạ tầng này có thể được khai thác thông qua hình thức cho thuê, liên doanh hoặc liên kết theo quy định về quản lý tài sản công, tạo điều kiện để doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong nước, quốc tế cùng tham gia.

Một đề xuất khác là cho phép tích hợp phòng thí nghiệm (Lab), khu sản xuất thử nghiệm (FabLab) và văn phòng làm việc trong cùng một tòa nhà cao tầng, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, giải pháp và mô hình kinh doanh mới trong phạm vi khu đô thị theo quy hoạch được phê duyệt. Hoạt động thử nghiệm phải xác định rõ phạm vi, thời gian, địa điểm triển khai, phương án quản trị rủi ro, đồng thời bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh và quyền lợi của các bên tham gia.

Thông qua các chính sách về dữ liệu mở, quy mô phát triển, hạ tầng nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ, TP.HCM hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối nghiên cứu với sản xuất, kinh doanh và thương mại hóa, thu hút doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức nghiên cứu tham gia phát triển kinh tế số của thành phố.