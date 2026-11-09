TP.HCM đề xuất ngân sách đào tạo nhân lực 6 lĩnh vực trọng điểm

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Chính sách đang được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp cuối năm.

Dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Đối tượng cung cấp dịch vụ gồm các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, nước ngoài có chức năng đào tạo, bồi dưỡng.

Dự thảo được xây dựng nhằm cụ thể hóa quy định tại Luật Phát triển đô thị năm 2026, tạo cơ chế để thành phố chủ động lựa chọn đơn vị đào tạo, huy động nguồn lực trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo đề xuất, việc tổ chức đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, gắn với chiến lược và kế hoạch phát triển của thành phố. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhóm người học, năng lực cần đạt, số lượng, chất lượng, tiến độ và trách nhiệm sử dụng nhân lực sau đào tạo.

Đồng thời, kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách thành phố trong dự toán chi thường xuyên hằng năm theo phân cấp, cũng như khuyến khích huy động các nguồn hợp pháp khác.

SÁU NHÓM LĨNH VỰC ĐƯỢC ƯU TIÊN

Dự thảo xác định 6 nhóm lĩnh vực được ưu tiên triển khai dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng:

Thứ nhất là y tế chuyên sâu, y - sinh công nghệ cao và dược phẩm, với các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa, chuyên gia y tế công nghệ cao, kỹ thuật y sinh, quản trị bệnh viện hiện đại và nghiên cứu, phát triển dược phẩm.

Thứ hai là giáo dục, đào tạo và sư phạm, tập trung vào bồi dưỡng giảng viên, giáo viên đạt chuẩn quốc tế, phương pháp giảng dạy tiên tiến, quản trị cơ sở giáo dục và phát triển học liệu số.

Thứ ba là đô thị thông minh, hạ tầng, giao thông và quy hoạch. Các nội dung gồm quản lý đô thị thông minh, giao thông thông minh, đường sắt đô thị, quy hoạch kiến trúc, logistics, hạ tầng số và đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ tư là tài chính, ngân hàng, thương mại và quản trị doanh nghiệp, trong đó có đào tạo nhân lực cho Trung tâm Tài chính Quốc tế, công nghệ tài chính, quản trị tài sản, thương mại điện tử xuyên biên giới và pháp luật thương mại quốc tế.

Thứ năm là văn hóa, du lịch chất lượng cao, thể thao và kinh tế di sản, hướng đến các lĩnh vực như quản lý du lịch quốc tế, dịch vụ cao cấp, kinh tế văn hóa, công nghiệp văn hóa, thể thao thành tích cao và bảo tồn di sản đô thị.

Thứ sáu là công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nông nghiệp công nghệ cao. Các chuyên ngành được đề xuất gồm vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, kiểm kê khí nhà kính, thị trường tín chỉ carbon, năng lượng mới, nông nghiệp đô thị và công nghệ sinh học.

Các chương trình không giới hạn ở hình thức học tập truyền thống mà có thể được thiết kế riêng theo từng nhiệm vụ, tổ chức dưới dạng khóa học, mô-đun hoặc suất học trong chương trình hiện có. Địa điểm đào tạo có thể ở trong nước, nước ngoài, trực tuyến hoặc kết hợp.

Về chính sách đối với người học, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đơn giá giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu được phê duyệt. Thời gian hỗ trợ căn cứ số tháng học thực tế tại cơ sở đào tạo, nhưng không quá 10 tháng trong một năm học.

Về phương thức cung cấp dịch vụ, dự thảo đề xuất ba hình thức gồm giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu, tùy theo điều kiện của cơ sở đào tạo và yêu cầu chương trình.

Giao nhiệm vụ được áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp và đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đối với đặt hàng, dự thảo đề xuất áp dụng cho các đơn vị đủ điều kiện. Riêng cơ sở đào tạo có thể được đặt hàng trong trường hợp trong nước chưa có đơn vị đáp ứng yêu cầu chuyên môn; chương trình được thực hiện ở nước ngoài và thiết kế riêng cho từng người học; hoặc nhiệm vụ đào tạo có tính cấp bách theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Nếu không đáp ứng điều kiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng, cơ quan, đơn vị sẽ tổ chức đấu thầu theo quy định, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ phải có tư cách pháp lý, chức năng hoạt động phù hợp; đồng thời bảo đảm chương trình, giáo trình, đội ngũ giảng viên, chuyên gia, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và hạ tầng số đáp ứng yêu cầu đầu ra. Với cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu quốc tế và chương trình liên kết, dự thảo yêu cầu hoạt động đào tạo phải được cấp phép hợp pháp, chương trình đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và có cam kết về chuẩn đầu ra định lượng.

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TOÀN BỘ KINH PHÍ, TỐI ĐA 10 THÁNG MỖI NĂM HỌC

Về chính sách đối với người học, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo đơn giá giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu được phê duyệt. Thời gian hỗ trợ căn cứ số tháng học thực tế tại cơ sở đào tạo, nhưng không quá 10 tháng trong một năm học.

Đối với chương trình theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo có thể quy đổi mức hỗ trợ phù hợp, nhưng tổng kinh phí của cả khóa không vượt mức tương ứng với khóa học tính theo năm học.

Dự thảo đề xuất xác định đơn giá đào tạo theo học phí công khai, định mức chi phí hoặc phương pháp định giá phù hợp. Với chương trình liên kết nước ngoài, kinh phí được tách thành phần đào tạo trong nước và nước ngoài; chi phí nước ngoài căn cứ hóa đơn giao dịch tương tự trong 12 tháng, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank và được hỗ trợ phí chuyển tiền.

Người học phải hoàn trả kinh phí nếu vi phạm nghĩa vụ học tập, công tác; có thể được miễn trong trường hợp điều động ngoài nguyện vọng hoặc gặp sự kiện bất khả kháng.

Đặc biệt, người học là nữ hoặc người dân tộc thiểu số được đề xuất giảm 1,5% kinh phí phải hoàn trả cho mỗi năm công tác; các trường hợp còn lại được giảm 0,1% mỗi năm. Thời hạn hoàn trả tối đa là 120 ngày kể từ khi nhận quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Để gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nhân lực, hằng năm các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố có trách nhiệm công khai định hướng nhu cầu đào tạo. Đơn vị đề xuất phải nêu rõ nội dung, số lượng người học, vị trí việc làm hiện tại và vị trí dự kiến bố trí sau đào tạo.