TP.HCM đề xuất mở rộng đối tượng được khám sức khỏe miễn phí

TP.HCM đặt mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn miễn phí trong năm 2026. Ảnh: Duy Hiệu.

Phát biểu giải trình nội dung liên quan chăm sóc sức khỏe toàn dân tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 30/10, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết ngành y tế đang triển khai đồng thời các giải pháp củng cố y tế cơ sở và đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân.

Đến ngày 29/10, TP.HCM ghi nhận 6,8 triệu người được khám sức khỏe, đạt 53,5% dân số. Trong đó, hơn 6,1 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tương đương 90%. Riêng từ 26 đến 29/10, thành phố khám thêm cho hơn 180.000 người, bình quân hơn 60.000 người mỗi ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố cần tăng tốc tổ chức khám khoảng 94.000 người mỗi ngày, để đạt 5,9 triệu người trong 2 tháng còn lại của năm 2026, nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân.

Theo ông Thượng, giá trị của chương trình thăm khám sức khỏe toàn dân không chỉ nằm ở số lượng người được khám mà còn ở khả năng hình thành bức tranh sức khỏe thực tế của người dân thành phố, dựa trên dữ liệu khám trực tiếp, thay vì chủ yếu dựa vào kết quả suy rộng từ các cuộc điều tra mẫu.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, phát biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 30/10. Ảnh: Thảo Liên.

Đại diện Sở Y tế TP.HCM đánh giá dù đạt những kết quả bước đầu, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn. Ông Thượng cho hay trong 5,9 triệu người còn lại cần được tập trung khám hoàn tất chủ yếu nằm ở 3 triệu người lao động, khoảng 2,4 triệu người dân tại cộng đồng, hơn 260.000 học sinh và hơn 270.000 sinh viên.

Qua đây, Sở Y tế cũng đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm tăng tốc triển khai chương trình, bảo đảm chất lượng khám sức khỏe.

Thứ nhất, lấy doanh nghiệp làm hướng đột phá. Đây là nhóm có khối lượng người cần khám lớn. Ngành y tế đề nghị huy động sự tham gia của người sử dụng lao động, trong đó có việc chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định pháp luật.

Sở Y tế kiến nghị UBND TP.HCM giao chỉ tiêu cho từng đơn vị thông qua Liên đoàn Lao động; đồng thời sẵn sàng tổ chức khám ngay tại nơi làm việc, theo ca, ngoài giờ hoặc vào ngày nghỉ để tạo thuận lợi cho người lao động.

Thứ hai, TP.HCM tổ chức cao điểm khám sức khỏe tại xã, phường và khu phố. Các điểm khám vào buổi tối và ngày nghỉ cũng cần được tăng cường nhằm mở rộng khả năng tiếp cận.

Thứ ba, tháo gỡ vướng mắc về đối tượng được khám miễn phí. Ngành y tế đề nghị triển khai các giải pháp mở rộng khám miễn phí cho sinh viên và người dân có thông tin nơi ở hiện tại được xác định trên ứng dụng VNeID, không phân biệt nơi thường trú hay tạm trú.

Thứ tư, huy động tối đa năng lực của hệ thống khám, chữa bệnh. Thành phố cần khai thác hiệu quả nguồn lực hiện có, trong đó có hơn 4.600 bác sĩ đã được tập huấn khám sức khỏe.

Thứ năm, tăng tốc nhưng không hạ chuẩn chất lượng. Sở Y tế khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với kiểm tra bộ tiêu chí chất lượng khám sức khỏe và công khai thông tin rộng rãi, bảo đảm kết quả khám có giá trị thực chất đối với công tác phát hiện, quản lý và điều trị bệnh.

Bên cạnh chương trình khám sức khỏe toàn dân, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là bảo đảm đủ nhân lực, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho các trạm y tế.