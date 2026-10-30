TP HCM đề xuất loạt cơ chế mới về trái phiếu đô thị, khu thương mại tự do và thu hút nhân tài

Ngày 29/10, tại Kỳ họp thứ sáu HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031, UBND Thành phố trình nhiều dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo Cổng TTĐT TP HCM.

Các nội dung đáng chú ý tập trung vào huy động nguồn vốn, phát triển hạ tầng thương mại và logistics, thu hút nhân tài, hỗ trợ các khu công nghệ cao…

Đề xuất phát hành trái phiếu đô thị tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhằm huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Thành phố và đa dạng hóa kênh huy động vốn trung, dài hạn.

Theo tờ trình, UBND TP HCM là tổ chức phát hành trái phiếu. Hoạt động phát hành phải nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi và kế hoạch vay, trả nợ ngân sách được phê duyệt; đồng thời bảo đảm khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ gốc, lãi và chi phí hợp pháp liên quan.

Trái phiếu có thể được phát hành bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi theo đề án được phê duyệt và quy định pháp luật. Trường hợp phát hành bằng ngoại tệ, UBND Thành phố phải lấy ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về quản lý dòng tiền, tài khoản thanh toán và kiểm soát rủi ro.

Dự thảo cũng phân định thẩm quyền giữa HĐND và UBND Thành phố. Theo đó, HĐND Thành phố phê duyệt các nội dung và giới hạn cơ bản của đề án phát hành; UBND Thành phố quyết định các điều kiện cụ thể của từng đợt trong phạm vi được duyệt, gồm thời điểm, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, phương thức phát hành và lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các hình thức phát hành được đề xuất gồm chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ, bảo lãnh phát hành, đấu thầu, đại lý phát hành hoặc bán trực tiếp. Việc đăng ký, lưu ký, thanh toán, chuyển nhượng và niêm yết hoặc đăng ký giao dịch được thực hiện theo đề án đã được phê duyệt.

Trong thời gian hạ tầng thị trường tại Trung tâm Tài chính quốc tế chưa vận hành, việc quản lý sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu, lưu ký và thanh toán có thể thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ đủ điều kiện.

Đề xuất cơ chế cho khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp

Cùng với cơ chế huy động vốn, UBND TP HCM trình dự thảo nghị quyết quy định về khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp trên địa bàn Thành phố.

Dự thảo hướng đến thống nhất quy trình thành lập, điều chỉnh, quản lý và vận hành hai mô hình; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và tạo thuận lợi thương mại.

Đối với khu thương mại tự do, các cơ chế được đề xuất nhằm thu hút tập đoàn thương mại quốc tế, hình thành các trung tâm điều phối hàng hóa, thúc đẩy dịch vụ logistics, cảng biển và những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Trong khi đó, khu logistics tích hợp được đề xuất áp dụng một số chính sách hỗ trợ đầu tư, trong đó có hỗ trợ lãi suất và miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng theo phạm vi, điều kiện luật định.

Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai, bao gồm phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thông tin và dữ liệu. Việc thực hiện các chính sách phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Thành phố.

Đề xuất mức hỗ trợ chuyên gia lên tới 265,5 triệu đồng/tháng

Ở nhóm chính sách phát triển nguồn nhân lực, UBND TP HCM trình dự thảo nghị quyết về cơ chế thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút nhân lực gồm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, công nghệ lượng tử, năng lượng mới, Trung tâm Tài chính quốc tế, logistics, kinh tế biển, khu thương mại tự do, quy hoạch và hạ tầng đô thị. Ngoài ra, danh mục còn có nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học xã hội và nhân văn, hoạch định chính sách công, quản lý nhà nước, pháp lý và tư pháp.

Dự thảo thiết kế ba nhóm chính sách, gồm thu hút chuyên gia, người có tài năng thông qua hợp đồng; tuyển dụng người có trình độ chuyên môn cao vào làm công chức, viên chức; và trọng dụng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Đáng chú ý, đối với chuyên gia được thu hút theo hợp đồng, dự thảo đề xuất khoản hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần tương đương 100 lần mức lương tối thiểu vùng I, khoảng 531 triệu đồng/người đối với một số nhóm chuyên gia trọng điểm. Các nhóm còn lại được đề xuất hỗ trợ 80 lần, tương đương 424,8 triệu đồng/người.

Thu nhập hằng tháng của nhóm chuyên gia này có thể ở mức 20–50 lần lương tối thiểu vùng I, tương đương 106,2–265,5 triệu đồng/người/tháng, tùy nhiệm vụ, kết quả thẩm định và nguồn kinh phí.

Đối với người có trình độ chuyên môn cao được tuyển dụng vào khu vực công, dự thảo đề xuất hỗ trợ thu nhập hằng tháng ngoài tiền lương và phụ cấp hiện hưởng, ở mức 2–5 lần lương tối thiểu vùng I, tương đương 10,62–26,55 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hưởng hỗ trợ ban đầu là 5 năm, có thể xem xét gia hạn nhưng tổng thời gian không quá 10 năm nếu đáp ứng điều kiện. Ngoài thu nhập, người được hưởng chính sách có thể được hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, bồi dưỡng và tiếp cận cơ sở nghiên cứu, dữ liệu, trang thiết bị phục vụ công việc.

Đề xuất hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ

Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực, UBND TP HCM trình dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao trên địa bàn.

Dự thảo được xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, đầu tư, đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Theo số liệu trong tờ trình, Khu Công nghệ cao TP HCM có quy mô hơn 1.110 ha, thu hút 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương 13,755 tỷ USD. Giá trị sản xuất lũy kế đạt hơn 201 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 190 tỷ USD.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô hơn 1.754 ha, với tổng vốn đầu tư công đã triển khai và dự kiến là 36.958 tỷ đồng. Có 56 nhà đầu tư quan tâm thuê đất tại khu này, với tổng vốn đầu tư hơn 5.970 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công viên phần mềm Quang Trung đạt tỷ lệ lấp đầy đất thương phẩm 86,42%, quy tụ 118 doanh nghiệp công nghệ số, tổng vốn đầu tư 6.696,7 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, dự thảo nghị quyết gồm 6 chương, 27 điều, đề xuất các cơ chế liên quan đến điều chỉnh quy mô, tên gọi khu công nghệ cao; tổ chức không gian và bố trí quỹ đất sử dụng hỗn hợp phù hợp với chức năng của từng khu.

Một nội dung đáng chú ý là đề xuất hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ, dùng chung phục vụ nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo. Dự thảo cũng đề cập việc hỗ trợ các dự án quy mô lớn về đào tạo nhân lực, R&D, tạo tài sản cố định và phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động.

Ngoài ra, cơ chế một cửa liên thông được đề xuất theo hướng giao cơ quan quản lý khu công nghệ cao làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính về đầu tư. Công tác giám sát dự án được tăng cường thông qua cơ chế tư vấn độc lập và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ hậu kiểm.

Theo UBND Thành phố, kinh phí triển khai được bảo đảm từ ngân sách Thành phố, vốn đầu tư công, phương thức đối tác công tư (PPP) và nguồn xã hội hóa.