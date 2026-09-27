TP.HCM đề xuất 'làn xanh', hỗ trợ lãi vay để kéo nguồn lực vào hạ tầng

UBND TP.HCM vừa tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực để xây dựng, phát triển, khai thác, bảo trì đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng giao thông liên kết, phát triển vùng và logistics trên địa bàn TP.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25/9 đến hết ngày 1/10/2026.

Hỗ trợ lãi vay đầu tư bãi đỗ xe

Theo dự thảo, việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung được giao tại Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, đồng thời tạo cơ sở để TP huy động, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng.

TP.HCM định hướng phát triển thêm các điểm, bãi đỗ xe đáp ứng nhu cầu của người dân.

Một trong những nhóm chính sách được đề xuất là cơ chế hỗ trợ đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông.

Đối với dự án đầu tư xây dựng, khai thác bãi đỗ xe, dự thảo đề xuất hỗ trợ 50% số tiền lãi vay phải trả đối với khoản vay tại Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), tính trên toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn nhưng không quá 5 năm.

UBND TP.HCM sẽ phê duyệt danh sách hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ đối với từng hợp đồng vay của nhà đầu tư.

Dự thảo cũng đề xuất TP quyết định danh mục các tuyến đường, vỉa hè của đường phố chính đô thị, quốc lộ trong khu vực đô thị và quỹ đất công chưa khai thác để tổ chức trông giữ xe tạm thời, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc.

Đối với các dự án hạ tầng, TP có thể ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho công trình hạ tầng công cộng ngoài ranh giới dự án, có chức năng kết nối với hệ thống hạ tầng chung và phục vụ lợi ích công cộng, trên cơ sở phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư công và khả năng cân đối vốn.

Hạ tầng logistics giữ vai trò quan trọng trong kết nối hàng hóa và chuỗi cung ứng.

Với lĩnh vực logistics, dự thảo đề xuất ưu tiên xác định quỹ đất, mặt nước theo quy hoạch và huy động nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cạn, ga hàng hóa đường sắt, trung tâm logistics, khu logistics tích hợp, trung tâm phân phối, kho tổng hợp, kho lạnh, kho thông minh, kho chuyên dụng, bãi container và hạ tầng dùng chung phục vụ chuỗi cung ứng.

Các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng logistics có thể được áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM và pháp luật liên quan khi đáp ứng đủ điều kiện.

Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên đầu tư hạ tầng công cộng ngoài ranh dự án để kết nối các đầu mối logistics với đường vành đai, cao tốc, đường sắt, cảng biển, đường thủy nội địa, cảng hàng không, khu sản xuất, khu công nghiệp và khu thương mại tự do.

TP dự kiến lập, công bố và định kỳ cập nhật danh mục dự án hạ tầng logistics ưu tiên, đồng thời công khai các thông tin về nhu cầu sử dụng đất, mặt nước, công suất, yêu cầu kết nối, tình trạng chuẩn bị đầu tư và phương án huy động vốn.

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là nhóm chính sách dành cho các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Phát triển TOD là một trong những định hướng của TP.HCM nhằm tăng hiệu quả khai thác quỹ đất quanh các đầu mối giao thông.

Theo đó, ngân sách TP có thể được sử dụng theo quy định pháp luật để thực hiện các dự án đầu tư công độc lập về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, chỉnh trang, phát triển đô thị và tạo quỹ đất tại khu vực TOD.

Nhà đầu tư được xem xét đề xuất ranh giới, phạm vi khu vực TOD, vị trí và quy mô dự án trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp có cam kết góp vốn, đầu tư công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng hoặc hạ tầng kết nối, cơ quan có thẩm quyền xem xét đề xuất trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, an toàn, năng lực kết nối và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Dự thảo cũng đề xuất ưu tiên xem xét bố trí vốn đầu tư công cho hạ tầng kết nối từ ranh dự án đến công trình đường sắt, đầu mối trung chuyển vận tải công cộng, tuyến kết nối, bãi đỗ xe, hạ tầng đi bộ, xe đạp và các công trình công cộng thiết yếu.

Đề xuất cơ chế "làn xanh", một cửa liên thông

Dự thảo Nghị quyết còn đưa ra cơ chế "làn xanh", một cửa liên thông và thủ tục ưu tiên đối với các dự án thuộc danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược và dự án hạ tầng logistics ưu tiên.

Theo đề xuất, việc giải quyết hồ sơ thực hiện theo nguyên tắc một đầu mối điều phối, một bộ hồ sơ điện tử dùng chung và xử lý đồng thời các thủ tục không phụ thuộc tuần tự.

UBND TP.HCM sẽ quy định cơ chế một cửa liên thông, biểu mẫu, thành phần hồ sơ điện tử, cơ quan đầu mối, thời gian xử lý nội bộ, phương thức theo dõi tiến độ và trách nhiệm phối hợp.

Việc phát triển hạ tầng giao thông công cộng gắn với tổ chức không gian đô thị được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Đáng chú ý, dự thảo nêu nguyên tắc không đặt thêm điều kiện, thành phần hồ sơ hoặc thủ tục làm phát sinh nghĩa vụ cho nhà đầu tư ngoài quy định của pháp luật và Nghị quyết.

Ngoài các chính sách về đầu tư, dự thảo còn đề cập việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, bảo trì hạ tầng.

Theo đó, TP dự kiến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và tích hợp với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Các công nghệ như BIM, GIS, bản sao số, trí tuệ nhân tạo, quan trắc tự động và các giải pháp số được đề xuất áp dụng trong quản lý tài sản, điều hành giao thông, logistics và bảo trì.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế khai thác quảng cáo trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông như dải phân cách, nút giao, vỉa hè, gầm cầu, nhà chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng và công trình phụ trợ, với điều kiện tuân thủ các quy định về quảng cáo, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và mỹ quan đô thị.

Các chính sách trên hiện mới nằm trong dự thảo Nghị quyết đang được UBND TP.HCM lấy ý kiến. Việc áp dụng cụ thể sẽ thực hiện sau khi Nghị quyết được cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua và theo các điều kiện, trình tự được quy định.