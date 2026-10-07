TP.HCM đề xuất huy động vốn hạ tầng qua Trung tâm tài chính quốc tế

TP.HCM đề xuất mở thêm kênh huy động vốn cho các dự án trọng điểm thông qua Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh minh họa

UBND TP.HCM tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố từ ngày 6 đến hết ngày 16/10/2026.

Theo dự thảo, trái phiếu đô thị và trái phiếu công trình là trái phiếu chính quyền địa phương do UBND thành phố phát hành. Đồng tiền phát hành có thể là đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi. Các phương thức được đề xuất gồm bảo lãnh phát hành, đấu thầu, bán trực tiếp, đại lý phân phối và hình thức khác phù hợp pháp luật.

Nguồn vốn huy động dự kiến được quản lý tập trung, sử dụng cho các chương trình, công trình, dự án trọng điểm đã được cấp có thẩm quyền quyết định và hoàn tất thủ tục đầu tư, môi trường liên quan.

Dự thảo yêu cầu việc phát hành nằm trong hạn mức vay, dư nợ vay, bội chi, kế hoạch vay và trả nợ của ngân sách thành phố; bảo đảm an toàn nợ công và khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi cùng các chi phí liên quan.

Đối với trái phiếu bằng ngoại tệ, dự thảo đề xuất áp dụng giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất gắn với nghĩa vụ nợ. Yêu cầu công khai thông tin, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và báo cáo tình hình phát hành, sử dụng vốn, thanh toán, quản trị rủi ro cũng được đặt ra.

Thành phố dự kiến xây dựng chương trình phát hành trung hạn, cho phép thực hiện nhiều đợt theo kế hoạch đầu tư công và khả năng cân đối ngân sách.

Cơ chế đang được lấy ý kiến hướng tới bổ sung vốn cho giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, năng lượng, logistics và chuyển đổi số. Đồng thời, thành phố kỳ vọng hình thành sản phẩm tài chính nền tảng, thúc đẩy dịch vụ tư vấn, xếp hạng tín nhiệm, thu xếp phát hành và giao dịch thứ cấp tại Trung tâm tài chính quốc tế.