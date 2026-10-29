TP.HCM đề xuất hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng 2 tuyến đường ùn tắc

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra sáng 29/10, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tân Kỳ Tân Quý.

Cả hai công trình đều nằm trong khu vực có mật độ dân cư cao, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương lên 30 m

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, dài khoảng 2 km, mở rộng lên 30 m, qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông.

Công trình nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.326 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026 - 2032.

Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chiếm hơn 3.461 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 413 tỷ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa XI sáng 29/10. Ảnh: Nguyên Nguyên.

Theo UBND TP.HCM, đoạn tuyến Phan Anh - An Dương Vương từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom đi qua khu vực có mật độ dân cư cao, thuộc địa bàn các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông. Tuyến có chiều dài khoảng 2 km. Hiện rộng chỉ khoảng 14 m, trong đó lòng đường rộng khoảng 7 m, vỉa hè mỗi bên khoảng 3,5 m.

Quy mô mặt đường hiện hữu chưa tương xứng với vai trò của một tuyến giao thông trục chính và chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trong khu vực.

Với bề rộng lòng đường hiện hữu khoảng 7 m, khả năng thông hành của tuyến còn hạn chế so với nhu cầu vận tải thực tế. Vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện lớn thường xuyên gây quá tải, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khả năng kết nối với các tuyến đường lân cận.

Mặt cắt đường chật hẹp trong điều kiện mật độ phương tiện cao cũng làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, ảnh hưởng an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông.

Bên cạnh hạn chế về năng lực giao thông, hệ thống thoát nước hiện hữu trên tuyến có đường kính khoảng 600 mm - 800 mm, đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch và chưa đáp ứng yêu cầu thoát nước của khu vực.

Tuyến đường Phan Anh được xác định là 1/48 điểm ngập thuộc Kế hoạch thoát nước, chống ngập mùa mưa năm 2026 của thành phố. Do đó, việc đầu tư Dự án không chỉ nhằm nâng cao năng lực giao thông mà còn tạo điều kiện đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập trên tuyến và cải thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Góp phần giải quyết ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Với dự án nâng cấp, mở rộng Tân Kỳ Tân Quý, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh phạm vi từ đoạn Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa dài 636 m đã thông qua trước đây sang kéo dài toàn tuyến từ đường Bình Long đến đường Cộng Hòa, dài khoảng 2,9 km.

Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 657 tỷ đồng theo chủ trương trước đây lên 6.479 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2027 - 2032. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khoảng 5.581 tỉ đồng; chi phí xây dựng 257 tỷ đồng, phần còn lại gồm chi phí quản lý, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, gồm phần đường xe chạy rộng 20 m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên 4,5 m. Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Đường Tân Kỳ Tân Quý là tuyến đường trục chính đi qua 4 phường: Bình Hưng Hòa, Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Tân Bình; kết nối giao thông theo hướng Đông - Tây nối từ Lê Đức Anh (đường Vành đai 2) đến đường Cộng Hòa.

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn ứ giao thông, nhất là giờ cao điểm. Ảnh: Hoài Bảo.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần tăng cường năng lực giao thông, đảm bảo kết nối giao thông thông suốt, nhằm chỉnh trang đô thị, tạo trục cảnh quan cho khu vực, giải quyết vấn đề thoát nước.

Ngoài ra, từ khi Nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác thì việc triển khai thi công các dự án quanh khu vực sân bay sẽ góp phần phục vụ người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi.

Do đó, việc đề xuất đầu tư hoàn chỉnh đoạn tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ đường Bình Long đến đường Cộng Hòa) với chiều dài khoảng 2,9 km sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực kết nối đường Bình Long, đường Lê Trọng Tấn, đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa…

Sau khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được lưu lượng giao thông ngày càng tăng tại khu vực, giảm tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm; đồng thời giúp khai thác đồng bộ và nâng cao năng lực vận tải mạng lưới giao thông khu vực này.

Như vậy, tổng mức đầu tư dự kiến của 2 dự án trên hơn 10.805 tỷ đồng, giúp cải thiện điều kiện đi lại, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực cửa ngõ.